Trasforma rapidamente i dettagli del prodotto in video accattivanti utilizzando AI Text-to-video from script per una creazione senza interruzioni.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi sui dettagli del prodotto per appassionati di tecnologia, presentando un nuovo gadget con uno stile visivo pulito e professionale, effetti sonori sottili e una voce narrante calma ed esplicativa. Sfrutta i 'Modelli e scene' di HeyGen per un aspetto raffinato e incorpora la 'Generazione di voiceover' per fornire dettagli precisi sul prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video demo di prodotto coinvolgente di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, evidenziando un problema e la sua soluzione con transizioni dinamiche e una voce persuasiva. Usa gli 'Avatar AI' di HeyGen per presentare i benefici chiave e approfitta del 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per ottimizzare il video per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo conciso di 30 secondi che dimostri una specifica funzionalità software per nuovi utenti, impiegando uno stile visivo istruttivo con presentazioni UI nitide e una voce amichevole. Utilizza la 'Libreria multimediale/supporto stock' di HeyGen per migliorare la narrazione visiva e includi 'Sottotitoli/didascalie' per chiarire i passaggi complessi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video sui Dettagli del Prodotto

Trasforma senza sforzo le informazioni sul tuo prodotto in video demo di prodotto coinvolgenti e accattivanti con l'AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo i dettagli del tuo prodotto. La nostra funzione di script auto-generati dall'AI può redigere istantaneamente narrazioni coinvolgenti che mettono in risalto le caratteristiche e i benefici chiave, risparmiandoti tempo e fatica.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Scegli da una vasta libreria di modelli video professionali o carica le tue foto e media del prodotto esistenti. Personalizza le scene per allinearle perfettamente con l'estetica e il messaggio del tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Finiture
Migliora il tuo video con la generazione di voiceover professionali, garantendo una narrazione chiara e accattivante. Puoi anche aggiungere sottotitoli per una maggiore accessibilità e impatto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare il tuo video a varie piattaforme. Scarica il tuo video di prodotto di alta qualità, pronto per essere condiviso immediatamente sui tuoi canali.

Casi d'Uso

Illustra il Valore del Prodotto tramite Testimonianze

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare i benefici del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di prodotti AI?

HeyGen funge da potente Generatore di Video di Prodotti AI, semplificando il processo di creazione di video di prodotti di alta qualità generati dall'AI. Il suo flusso di lavoro senza interruzioni integra script auto-generati dall'AI e modelli video personalizzabili, consentendo agli utenti di creare contenuti di marketing coinvolgenti in modo efficiente.

Che tipo di video demo di prodotto posso generare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare diversi video demo di prodotto, inclusi video esplicativi dettagliati e video di lancio di prodotti accattivanti. Sfrutta le sue capacità come generatore di video sui dettagli del prodotto per presentare Avatar AI e voiceover dinamici che mettono in risalto i benefici unici del tuo prodotto.

HeyGen può aiutare a creare video di prodotti per un pubblico internazionale?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di creare video di prodotti in oltre 50 lingue, perfetti per un pubblico internazionale. Puoi facilmente aggiungere voiceover localizzati, sottotitoli e persino selezionare attori AI per garantire che i tuoi contenuti di marketing risuonino a livello globale.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video di prodotti?

HeyGen si distingue come un efficiente creatore di video di prodotti grazie a caratteristiche come la collaborazione in tempo reale e un editor video intuitivo. Combinato con modelli video prontamente disponibili e sottotitoli automatici, accelera significativamente il tuo processo di creazione di video di prodotti.

