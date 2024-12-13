Generatore di Video Demo di Prodotto: Crea Demo Più Velocemente

Crea demo di prodotto ad alto impatto senza sforzo con la generazione avanzata di voiceover AI e supporto per oltre 50 lingue.

Per sviluppatori software, genera un video tecnico di 1 minuto che dimostri la rapida creazione di un video demo di prodotto utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e didattico, accompagnato da una voce narrante generata dall'AI calma e chiara, concentrandosi sulla precisione della generazione di testo e voce dell'AI. Evidenzia come gli avatar AI di HeyGen possano essere integrati senza soluzione di continuità con il testo in video da script per spiegare funzionalità di codice complesse, assicurando che il contenuto sia sia coinvolgente che altamente informativo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video coinvolgente di 45 secondi per i professionisti del marketing, che mostri le capacità di distribuzione senza sforzo di un creatore di video di prodotto. Lo stile visivo e audio di questo video dovrebbe essere veloce e energico, enfatizzando la facilità di esportazione come MP4 per varie piattaforme. Dovrebbe mettere in evidenza come il ridimensionamento e le esportazioni in formato di HeyGen garantiscano una visualizzazione ottimale sui social media, utilizzando una vivace libreria multimediale/stock per migliorare la presentazione.
Prompt di Esempio 2
I piccoli imprenditori richiedono un video istruttivo conciso di 30 secondi che illustri come generare rapidamente un video demo di prodotto senza esperienza di editing precedente. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e incoraggiante, accompagnato da musica di sottofondo allegra e senza diritti d'autore. Questa produzione dovrebbe mettere in evidenza in modo prominente i modelli e le scene intuitive di HeyGen, dimostrando come gli utenti possano aggiungere rapidamente sottotitoli/didascalie per garantire accessibilità e ampia portata.
Prompt di Esempio 3
Rivolto ai responsabili del marchio, progetta un video sofisticato di 1 minuto che esplori le opzioni avanzate di personalizzazione disponibili all'interno di un generatore di video di prodotto AI per mantenere la coerenza del marchio. Con uno stile visivo raffinato e professionale, accompagnato da una voce narrante sicura e autorevole, questo video dimostrerà come gli avatar AI di HeyGen possano essere personalizzati per allinearsi con le linee guida di branding personalizzate. Dovrebbe evidenziare la generazione precisa di voiceover per un messaggio coerente e l'applicazione di elementi estetici specifici attraverso modelli e scene.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Demo di Prodotto

Crea facilmente video demo di prodotto professionali che catturano il tuo pubblico e spiegano il valore del tuo prodotto, tutto alimentato da strumenti AI intuitivi.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli video professionali o lascia che l'AI ti assista nella generazione del tuo script iniziale per un avvio rapido del tuo video demo di prodotto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Utilizza l'editor intuitivo drag-and-drop per aggiungere il tuo branding personalizzato, caricare registrazioni dello schermo o integrare diversi elementi multimediali stock per personalizzare il tuo demo.
3
Step 3
Migliora con la Voce AI
Eleva il tuo video demo di prodotto con la generazione di testo e voiceover AI professionale, assicurando una narrazione chiara e coinvolgente per la spiegazione del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza il tuo video demo di prodotto ed esportalo come MP4 in alta risoluzione, pronto per impressionare il tuo pubblico su qualsiasi piattaforma e mostrare efficacemente il tuo prodotto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti con il Video

.

Sviluppa video coinvolgenti alimentati dall'AI per illustrare come i clienti utilizzano con successo il tuo prodotto, rafforzandone il valore e la fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video demo di prodotto?

HeyGen ti consente di creare video demo di prodotto coinvolgenti utilizzando il suo editor intuitivo drag-and-drop e un'ampia gamma di modelli video. Puoi facilmente caricare i tuoi asset, aggiungere avatar AI e personalizzare ogni elemento per creare un file MP4 ad alta risoluzione per il tuo pubblico.

Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per migliorare i video di prodotto?

HeyGen sfrutta la generazione di testo e voiceover AI per creare narrazioni dal suono naturale in oltre 50 lingue. Inoltre, puoi utilizzare avatar AI per presentare il tuo prodotto con precisione umana e persino far scrivere il copione all'AI, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione video.

Posso integrare l'identità del mio marchio nei video di prodotto creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i font personalizzati in ogni video demo di prodotto. Questo assicura che il tuo contenuto sia coerente e professionalmente allineato con l'estetica del tuo marchio.

Come posso esportare e condividere i video di prodotto che creo con HeyGen?

Una volta perfezionato il tuo video di prodotto con gli strumenti di editing di HeyGen, puoi esportarlo come file MP4 ad alta risoluzione. Questo formato garantisce un'ampia compatibilità per la condivisione su diverse piattaforme o l'incorporamento diretto nei tuoi materiali di marketing e abilitazione alle vendite.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo