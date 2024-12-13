Generatore di Demo di Prodotto: Crea Demo Straordinarie Velocemente

Crea video demo di prodotto straordinari senza sforzo. Sfrutta gli AI avatars di HeyGen per demo di prodotto coinvolgenti e interattivi.

Crea un video demo di prodotto dinamico di 45 secondi progettato per potenziali clienti aziendali, mostrando come una nuova funzionalità SaaS semplifica i flussi di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ed elegante, con una voce narrante sicura e vivace. Evidenzia la facilità di creare demo di prodotto coinvolgenti utilizzando gli 'AI avatars' di HeyGen per aggiungere un tocco umano.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi rivolto a nuovi utenti di un software complesso, concentrandoti su un flusso di lavoro chiaro e passo dopo passo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e animato, con un tono calmo e istruttivo fornito dalla 'Generazione di voce narrante'. Sfrutta i versatili 'Templates & scenes' di HeyGen per semplificare concetti intricati in modo efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video demo di prodotto accattivante di 30 secondi ottimizzato per le piattaforme social, rivolto a proprietari di piccole imprese che desiderano comprendere rapidamente un nuovo strumento. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e veloce, con musica di sottofondo di tendenza e 'Sottotitoli/didascalie' chiari per garantire una rapida comprensione. Mostra il vantaggio principale di utilizzare un potente generatore di demo di prodotto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un demo di prodotto personalizzato di 90 secondi per professionisti B2B di nicchia, dettagliando le funzionalità avanzate di uno strumento specifico per l'industria. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e preciso, con un 'AI avatar' esperto che funge da presentatore per spiegare gli aspetti tecnici. Utilizza la funzione 'Text-to-video from script' di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente e garantisci una presentazione di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Demo di Prodotto

Crea rapidamente video demo di prodotto accattivanti e interattivi con strumenti potenziati dall'AI, trasformando le tue narrazioni di prodotto in esperienze di narrazione memorabili.

1
Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Scegli da una libreria di `modelli` o inizia da zero per gettare le basi del tuo demo di prodotto. Sfruttare i `Templates & scenes` consente un avvio rapido ed efficiente del tuo processo di creazione.
2
Step 2
Integra Presentatori AI
Migliora il tuo demo di prodotto incorporando `AI avatars` per narrare e spiegare le caratteristiche, rendendo il tuo contenuto dinamico e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza Elementi Visivi
Rendi il tuo demo `personalizzabile` applicando il logo e i colori del tuo brand. Organizza le scene per un impatto ottimale, assicurando che l'identità unica del tuo prodotto risplenda attraverso i `Controlli di branding (logo, colori)`.
4
Step 4
Pubblica il Tuo Video Demo
Finalizza la tua creazione e `pubblica & condividi il demo` in vari formati desiderati. `Ridimensionamento dell'aspetto & esportazioni` garantisce che il tuo demo di prodotto interattivo sia pronto per qualsiasi piattaforma, catturando l'attenzione del tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la formazione sul prodotto e l'onboarding degli utenti

.

Utilizza demo video potenziati dall'AI per creare walkthrough di prodotto chiari e coinvolgenti che migliorano la comprensione e la ritenzione degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video demo di prodotto?

HeyGen è un generatore di video AI progettato per creare senza sforzo video demo di prodotto coinvolgenti. Ti consente di trasformare i tuoi script in esperienze visive accattivanti sfruttando presentatori AI e modelli personalizzabili.

Posso utilizzare gli AI avatars per presentare le mie dimostrazioni di prodotto?

Assolutamente! HeyGen offre una selezione diversificata di AI avatars e presentatori AI in grado di articolare il valore del tuo prodotto con voci narranti realistiche ed espressioni. Puoi personalizzare il loro aspetto e la loro voce per allinearsi perfettamente allo stile unico del tuo brand.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per personalizzare i demo di prodotto?

HeyGen dispone di un editor intuitivo senza codice con funzionalità di trascinamento, che consente un'ampia personalizzazione dei tuoi video demo di prodotto. Utilizza modelli versatili, integra i visual del tuo brand e aggiungi voci narranti professionali per creare esperienze di narrazione memorabili.

Quanto velocemente posso generare video demo di prodotto di alta qualità con HeyGen?

Il potente generatore di video AI di HeyGen semplifica l'intero processo di creazione per i video demo di prodotto, consentendo una produzione rapida senza compromettere la qualità. La nostra piattaforma converte efficacemente il testo in video con presentatori AI e visual dinamici, garantendo risultati professionali in pochi minuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo