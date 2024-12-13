Generatore di Video di Montaggio Prodotto: Crea Guide con l'AI

Crea rapidamente guide chiare per il montaggio dei prodotti. Trasforma i tuoi script in video istruttivi coinvolgenti istantaneamente con la nostra funzione Testo a video da script.

Crea un video istruttivo di 1 minuto che dimostri il montaggio preciso di un nuovo kit di braccio robotico, rivolto al personale di supporto tecnico e agli hobbisti avanzati che necessitano di istruzioni dettagliate. Lo stile visivo dovrebbe essere estremamente pulito con dettagliati primi piani, accompagnato da una voce fuori campo precisa e calma, sfruttando la capacità di HeyGen di "Testo a video da script" per garantire istruzioni accurate e passo dopo passo per questo complesso caso d'uso del "generatore di video di montaggio prodotto".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una guida di 45 secondi su come assemblare una sedia da ufficio compatta, progettata per i consumatori quotidiani che cercano un montaggio rapido e semplice. Questo video dovrebbe presentare immagini luminose e invitanti e uno stile audio amichevole e vivace, utilizzando i "Modelli e scene" di HeyGen per semplificare la creazione e aggiungere "Sottotitoli/didascalie" per una maggiore accessibilità in questo scenario di "Creatore di Video di Montaggio Prodotto".
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 90 secondi che affronti i passaggi comuni di risoluzione dei problemi per parti disallineate durante il montaggio del prodotto, rivolto ai rappresentanti del servizio clienti e agli utenti finali. La presentazione visiva dovrebbe presentare sequenze chiare di problema-soluzione con utili annotazioni sullo schermo, mentre l'audio mantiene un tono calmo e rassicurante, arricchito dal "Supporto libreria multimediale/stock" di HeyGen per immagini pertinenti e "Generazione di voce fuori campo" per una risoluzione dei problemi concisa.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione tecnica completo di 2 minuti per il montaggio globale di un'unità server modulare, destinato ai partner di distribuzione internazionali e ai tecnici che richiedono supporto multilingue. Il video dovrebbe impiegare un design visivo universale con diagrammi animati chiari, concentrandosi sui punti chiave del montaggio, e sfruttare gli "Avatar AI" di HeyGen per presentare le informazioni chiaramente offrendo "Generazione di voce fuori campo" in più lingue per una vasta portata, dimostrando l'avanzata "Generazione video AI" per procedure complesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Montaggio Prodotto

Crea senza sforzo video di montaggio prodotto chiari e coinvolgenti e guide su come fare per istruire i tuoi clienti con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando le tue istruzioni di montaggio. La nostra piattaforma utilizza "Testo a video da script" per generare istantaneamente scene dinamiche per la tua guida su come fare.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI
Arricchisci il tuo video incorporando "Avatar AI" per dimostrare visivamente ogni passaggio complesso del montaggio, garantendo chiarezza per gli spettatori che apprendono dai tuoi video istruttivi.
3
Step 3
Rifinisci con il Branding
Applica i tuoi "Controlli di branding personalizzati (logo, colori)" per mantenere la coerenza del marchio in tutto il tuo video di montaggio prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di alta qualità e utilizza "Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" per pubblicarlo facilmente su varie piattaforme, generato dal nostro generatore di video di montaggio prodotto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Annunci di Montaggio Prodotto ad Alte Prestazioni

.

Produci rapidamente annunci di montaggio prodotto accattivanti utilizzando video AI per evidenziare le caratteristiche e la facilità d'uso.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione di video di montaggio prodotto?

HeyGen semplifica la creazione di video di montaggio prodotto di alta qualità sfruttando la generazione video AI. Puoi trasformare il tuo script in un video dinamico con avatar AI realistici e generazione di voce fuori campo, rendendo i video istruttivi più coinvolgenti ed efficienti da produrre.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per migliorare i video istruttivi?

HeyGen offre funzionalità avanzate come la generazione di voce fuori campo alimentata dall'AI e sottotitoli/didascalie automatici per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento. Inoltre, gli utenti possono utilizzare una libreria multimediale completa e Modelli e scene professionali per creare contenuti raffinati.

HeyGen può personalizzare le guide su come fare con elementi visivi e di branding specifici?

Assolutamente. HeyGen consente una completa personalizzazione delle tue guide su come fare attraverso controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio senza soluzione di continuità. Puoi anche adattare facilmente i contenuti per varie piattaforme con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.

HeyGen supporta il riproporre contenuti in modo efficiente e la distribuzione multipiattaforma?

Sì, HeyGen è progettato per il riproporre contenuti in modo efficiente e la distribuzione multipiattaforma. Puoi generare video tutorial una volta e poi ridimensionarli ed esportarli facilmente per diversi formati di social media o siti web, completi di sottotitoli/didascalie automatici per una maggiore portata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo