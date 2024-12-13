Il Generatore Definitivo di Video per Annunci di Prodotti

Potenzia i tuoi lanci di prodotto con video straordinari realizzati senza sforzo, sfruttando la vasta libreria multimediale di HeyGen per risorse ricche.

Produci un video teaser di 30 secondi per un nuovo prodotto rivolto agli imprenditori tecnologici, mostrando una soluzione software innovativa con visual futuristici ed energici. Utilizza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare un copione conciso in scene dinamiche che creano attesa per il video ufficiale di lancio del prodotto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dimostrativo di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, utilizzando uno stile visivo luminoso e amichevole, accompagnato da una voce chiara e grafiche pulite. Sfrutta le funzioni "Generazione di voiceover" e "Sottotitoli/caption" di HeyGen per spiegare efficacemente le caratteristiche principali, assicurando che il contenuto sia accessibile e facile da comprendere per i professionisti impegnati alla ricerca di strumenti efficienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale di 60 secondi per l'aggiornamento di una nuova funzionalità di un prodotto esistente, rivolto agli utenti attuali e ai membri della comunità con transizioni dinamiche, musica entusiasmante e colori vivaci. Incorpora i "Modelli e scene" di HeyGen e il vasto "Supporto di libreria/stock media" per creare un'esperienza narrativa avanzata con l'AI che evidenzia i benefici dell'aggiornamento e incoraggia un coinvolgimento continuo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video professionale di 30 secondi per un prodotto AI destinato a una soluzione SaaS B2B, rivolto a dirigenti e decisori, con un'estetica minimalista, una voce autorevole e musica di sottofondo sottile. Utilizza gli "Avatar AI" di HeyGen per presentare la proposta di valore principale e assicurati che il risultato finale sia impeccabilmente formattato per varie piattaforme con "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per un impatto massimo.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci di Prodotti

Crea senza sforzo video straordinari per annunci di prodotti che catturano l'attenzione e stimolano il coinvolgimento, mostrando la tua nuova offerta con professionalità.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello
Seleziona tra una vasta gamma di modelli video professionali progettati per video di lancio di prodotti. Questo fornisce un punto di partenza rapido e facile per il tuo annuncio.
2
Step 2
Personalizza con i Dettagli del Tuo Prodotto
Personalizza senza sforzo il tuo video utilizzando l'editor drag-and-drop intuitivo. Aggiungi le immagini, i video e il testo del tuo prodotto, assicurandoti che il tuo annuncio sia unico e in linea con il brand.
3
Step 3
Genera il Tuo Video di Prodotto AI
Utilizza il generatore di video AI per trasformare il tuo contenuto personalizzato in un video raffinato. La nostra AI avanzata crea voiceover coinvolgenti e può persino animare avatar AI per una presentazione dinamica.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Rivedi il tuo video di annuncio di prodotto finito, apporta eventuali modifiche finali ed esportalo in alta risoluzione. Condividi il tuo video di marketing su tutte le piattaforme desiderate per massimizzare la portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Video di Rivelazione di Prodotti

Crea video di rivelazione di prodotti emotivamente coinvolgenti che ispirano ed entusiasmano il tuo pubblico target riguardo alle tue nuove offerte, costruendo efficacemente l'attesa.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto visivamente straordinari?

HeyGen ti consente di produrre video di prodotto professionali utilizzando avatar AI e funzionalità di text-to-video, insieme a un'ampia libreria multimediale per grafica, video e risorse musicali ricche. Il nostro editor drag-and-drop e i modelli video personalizzabili rendono la creazione di contenuti visivamente straordinari semplice ed efficiente.

Quali risorse creative offre HeyGen per migliorare i video di lancio di prodotti?

HeyGen offre una vasta gamma di risorse creative, inclusi modelli personalizzabili, foto stock e risorse video, per aiutarti a creare video di lancio di prodotti coinvolgenti. Puoi anche sfruttare script generati dall'AI e varie animazioni per una narrazione avanzata con l'AI.

HeyGen può generare video dimostrativi e esplicativi coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen è un generatore di video AI versatile progettato per creare video dimostrativi, esplicativi e di marketing coinvolgenti con facilità. La sua qualità da studio e le opzioni per il tono emotivo assicurano che il tuo messaggio risuoni efficacemente con il tuo pubblico.

Come assicura HeyGen che i miei video di annuncio di prodotto siano allineati con il mio brand?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il tuo logo, i colori del brand e temi visivi specifici nei tuoi video di annuncio di prodotto. Questo assicura che ogni nuovo teaser di prodotto e campagna di marketing completa mantenga un'identità di brand coerente e professionale.

