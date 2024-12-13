Sblocca il Successo con un Generatore di Video sui Vantaggi del Prodotto

Crea senza sforzo splendidi video di prodotto AI utilizzando template video intuitivi e una potente generazione di voiceover.

349/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un breve video di 45 secondi per imprenditori e educatori esperti di tecnologia, evidenziando la potenza di un generatore di video AI. Incorpora avatar AI professionali di HeyGen per presentare informazioni complesse in uno stile visivo moderno e pulito con una voce narrante chiara e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Crea un clip conciso di 60 secondi per manager di e-commerce e creatori di contenuti, dimostrando come trasformare `testo in video` per video di prodotto AI coinvolgenti. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per creare una narrazione visiva coinvolgente e focalizzata sulla conversione con una narrazione precisa e chiara.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo informativo di 30 secondi per marketer digitali e startup, illustrando come convertire facilmente `immagine in video`. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere giocoso e accessibile, con la generazione di Voiceover di HeyGen che fornisce un tono amichevole ed educativo per tutto il pezzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video sui Vantaggi del Prodotto

Crea senza sforzo video accattivanti sui vantaggi del prodotto con AI. Trasforma le tue idee in storie visive coinvolgenti, pronte per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando i vantaggi chiave del tuo prodotto. La nostra funzione di trasformazione del testo in video da script trasforma efficacemente il tuo testo in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona un Template e Personalizza
Sfoglia i nostri diversi template video per trovare lo stile perfetto per il tuo messaggio. Personalizza facilmente le scene e integra avatar AI realistici per presentare il tuo prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Media e Voiceover
Arricchisci il tuo video con immagini accattivanti utilizzando la nostra libreria multimediale/supporto stock, o carica le tue. Genera audio professionale con le nostre avanzate capacità di generazione di voiceover.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video sui Vantaggi
Finalizza il tuo video sui vantaggi del prodotto. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare la tua creazione per varie piattaforme, assicurando un file MP4 di alta qualità pronto per la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video di prodotto AI dinamici, illustrando efficacemente i benefici reali e costruendo fiducia con i potenziali acquirenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video accattivanti sui vantaggi del prodotto?

HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, semplificando il processo di produzione di video accattivanti sui vantaggi del prodotto. Le sue funzionalità avanzate consentono agli utenti di trasformare rapidamente il testo in video di prodotto AI coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e template personalizzabili.

HeyGen può convertire i miei script di testo in video professionali?

Assolutamente. La potente capacità di trasformare il testo in video di HeyGen ti consente di convertire senza sforzo i tuoi script in video professionali. Puoi sfruttare una vasta gamma di template video e persino incorporare animazioni per migliorare la tua narrazione e l'appeal visivo.

Quale flessibilità creativa offre HeyGen per trasformare le immagini in video dinamici?

HeyGen offre un'ampia flessibilità creativa per trasformare immagini statiche in video dinamici, rendendolo un eccellente generatore di video AI. Puoi integrare le tue grafiche o utilizzare la vasta libreria di foto stock, quindi organizzarle senza sforzo con l'editor drag-and-drop intuitivo per produrre una storia visiva unica.

HeyGen è adatto per creare vari tipi di video esplicativi e contenuti di marca?

Sì, HeyGen è altamente versatile per generare diversi video esplicativi e contenuti di marca su piattaforme come i social media. Con controlli di branding robusti e funzionalità come la possibilità di rimuovere sfondi video, HeyGen assicura che il tuo video di prodotto e-commerce e altri progetti creativi mantengano un aspetto coerente e professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo