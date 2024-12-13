Creatore di Video Pubblicitari di Prodotto: Annunci AI in Minuti

Crea facilmente video promozionali di prodotto accattivanti per i social media. Integra avatar AI per aumentare il coinvolgimento e le conversioni.

Produci un video pubblicitario di prodotto coinvolgente di 30 secondi utilizzando la funzione 'Modelli e scene' di HeyGen, rivolto ai proprietari di piccole imprese che lanciano un nuovo prodotto digitale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno con animazioni nitide, accompagnato da una musica di sottofondo vivace e ispirante e una voce fuori campo chiara e professionale che spiega i benefici del prodotto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video pubblicitario dinamico di 45 secondi, potenziato dagli 'avatar AI' di HeyGen, rivolto ai responsabili marketing che cercano di aumentare la generazione di lead per un nuovo servizio B2B. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e professionale, con un avatar AI articolato che trasmette un messaggio persuasivo, supportato da grafiche chiare e un audio amichevole e autorevole per stimolare una forte call-to-action.
Prompt di Esempio 2
Crea un annuncio sui social media di 15 secondi dal ritmo veloce utilizzando la funzionalità 'Testo in video da script' di HeyGen, progettato per imprenditori e-commerce che promuovono una vendita lampo su Instagram. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e accattivante con tagli rapidi, caratterizzata da musica di sottofondo energica e didascalie concise e orientate ai benefici per catturare rapidamente l'attenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 3
Crea un video testimoniale autentico di 60 secondi sfruttando la capacità di 'Generazione di voce fuori campo' di HeyGen, specificamente per le aziende SaaS che desiderano mostrare storie di successo dei clienti genuine. Adotta uno stile visivo empatico e caldo che enfatizza le esperienze reali degli utenti, accompagnato da una voce fuori campo sincera che evoca fiducia e una musica di sottofondo sottile e edificante per creare una narrazione risonante.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari di Prodotto

Crea facilmente video pubblicitari di prodotto straordinari con la piattaforma intuitiva di HeyGen, progettata per aiutarti a coinvolgere il pubblico e mostrare efficacemente le tue offerte.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona tra una gamma di modelli e scene professionali o inizia da zero per allinearti perfettamente con l'identità visiva unica del tuo prodotto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Integra facilmente i media del tuo prodotto, gli script e il branding. Migliora l'appeal del tuo annuncio incorporando avatar AI dinamici per presentare il tuo messaggio con impatto.
3
Step 3
Rifinisci con Strumenti AI
Affina il tuo annuncio utilizzando strumenti potenziati dall'AI per funzionalità come la generazione di voce fuori campo senza soluzione di continuità e sottotitoli automatici, garantendo chiarezza e accessibilità per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video finale per qualsiasi piattaforma con ridimensionamento e esportazioni flessibili del rapporto d'aspetto, quindi scarica il tuo annuncio di alta qualità, pronto per la distribuzione immediata su tutti i tuoi canali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Testimonial e UGC Autentici

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti video testimonianza e annunci UGC, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video?

HeyGen è un Generatore di Annunci Video AI che semplifica l'intero processo. Con HeyGen, puoi creare facilmente annunci video da uno script utilizzando strumenti avanzati potenziati dall'AI e avatar AI, rendendo semplici i compiti di creazione di annunci video.

Quali tipi di annunci video posso generare con HeyGen?

HeyGen ti consente di produrre una vasta gamma di annunci video, inclusi video promozionali di prodotto coinvolgenti, annunci sui social media e annunci efficaci su YouTube. Utilizza vari modelli video per creare facilmente annunci UGC o video testimonianza.

HeyGen offre strumenti per il branding personalizzato nei miei annunci video?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti per incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio direttamente nei tuoi annunci video. Puoi anche integrare call-to-action chiare e sfruttare l'ampia libreria multimediale per un risultato professionale.

HeyGen è un creatore di annunci video di prodotto efficace per i principianti?

Sì, HeyGen è progettato per essere una soluzione di editing facile per chiunque desideri creare annunci video. Il suo editor intuitivo drag-and-drop, combinato con strumenti potenziati dall'AI e avatar AI personalizzabili, lo rende accessibile anche senza esperienza precedente nella produzione video.

