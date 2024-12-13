Creatore di Video Pubblicitari di Prodotto: Annunci AI in Minuti
Crea facilmente video promozionali di prodotto accattivanti per i social media. Integra avatar AI per aumentare il coinvolgimento e le conversioni.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video pubblicitario dinamico di 45 secondi, potenziato dagli 'avatar AI' di HeyGen, rivolto ai responsabili marketing che cercano di aumentare la generazione di lead per un nuovo servizio B2B. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e professionale, con un avatar AI articolato che trasmette un messaggio persuasivo, supportato da grafiche chiare e un audio amichevole e autorevole per stimolare una forte call-to-action.
Crea un annuncio sui social media di 15 secondi dal ritmo veloce utilizzando la funzionalità 'Testo in video da script' di HeyGen, progettato per imprenditori e-commerce che promuovono una vendita lampo su Instagram. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e accattivante con tagli rapidi, caratterizzata da musica di sottofondo energica e didascalie concise e orientate ai benefici per catturare rapidamente l'attenzione del pubblico.
Crea un video testimoniale autentico di 60 secondi sfruttando la capacità di 'Generazione di voce fuori campo' di HeyGen, specificamente per le aziende SaaS che desiderano mostrare storie di successo dei clienti genuine. Adotta uno stile visivo empatico e caldo che enfatizza le esperienze reali degli utenti, accompagnato da una voce fuori campo sincera che evoca fiducia e una musica di sottofondo sottile e edificante per creare una narrazione risonante.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Prodotto ad Alte Prestazioni.
Sfrutta l'AI per generare rapidamente annunci video accattivanti che guidano le conversioni per i tuoi prodotti.
Aumenta la Promozione del Prodotto sui Social Media.
Produci rapidamente video promozionali di prodotto coinvolgenti e annunci sui social media per catturare l'attenzione del pubblico su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video?
HeyGen è un Generatore di Annunci Video AI che semplifica l'intero processo. Con HeyGen, puoi creare facilmente annunci video da uno script utilizzando strumenti avanzati potenziati dall'AI e avatar AI, rendendo semplici i compiti di creazione di annunci video.
Quali tipi di annunci video posso generare con HeyGen?
HeyGen ti consente di produrre una vasta gamma di annunci video, inclusi video promozionali di prodotto coinvolgenti, annunci sui social media e annunci efficaci su YouTube. Utilizza vari modelli video per creare facilmente annunci UGC o video testimonianza.
HeyGen offre strumenti per il branding personalizzato nei miei annunci video?
Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti per incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio direttamente nei tuoi annunci video. Puoi anche integrare call-to-action chiare e sfruttare l'ampia libreria multimediale per un risultato professionale.
HeyGen è un creatore di annunci video di prodotto efficace per i principianti?
Sì, HeyGen è progettato per essere una soluzione di editing facile per chiunque desideri creare annunci video. Il suo editor intuitivo drag-and-drop, combinato con strumenti potenziati dall'AI e avatar AI personalizzabili, lo rende accessibile anche senza esperienza precedente nella produzione video.