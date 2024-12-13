Generatore di Video per gli Acquisti: Potenzia la Formazione e l'Efficienza

Rivoluziona l'apprendimento aziendale e la conservazione delle conoscenze con video per gli acquisti potenziati dall'AI. I nostri modelli e scene rendono la creazione semplice.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto rivolto a responsabili IT e professionisti degli acquisti, mostrando come il nostro Generatore di Video AI rivoluziona la creazione di video per gli acquisti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con sovrapposizioni di testo dinamiche e visualizzazioni di dati, accompagnato da una voce narrante AI sicura e chiara che dimostri l'efficienza della capacità di HeyGen di trasformare il testo in video a partire da uno script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i nuovi dipendenti nei dipartimenti acquisti e per gli specialisti L&D, spiegando un aspetto chiave dei video di formazione sugli acquisti. Utilizza un avatar AI amichevole e accessibile per guidare gli spettatori attraverso ogni passaggio con grafica sullo schermo e sottotitoli automatici chiari, garantendo un apprendimento aziendale efficace.
Immagina un video esplicativo dinamico di 45 secondi progettato per team di marketing e creatori di contenuti, evidenziando la facilità di creazione di video a partire da testo. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e veloce, utilizzando vari modelli e scene per dimostrare la rapida generazione di contenuti, accompagnato da una voce narrante AI energica che dà vita allo script del video.
Crea un video AI completo di 2 minuti per organizzazioni globali e team di acquisti multinazionali, dettagliando le migliori pratiche nella gestione dei fornitori. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e globalmente rilevante, con avatar AI diversi e utilizzando la generazione di voce narrante di HeyGen per offrire video di formazione multilingue con sottotitoli automatici precisi, garantendo un'ampia accessibilità in vari formati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per gli Acquisti

Trasforma processi di acquisto complessi in video coinvolgenti e su richiesta senza sforzo, migliorando la comprensione e la conservazione delle conoscenze nel tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o generando automaticamente il tuo script video per gli acquisti, utilizzando le capacità di trasformazione del testo in video da script per delineare i tuoi messaggi chiave.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare visivamente i tuoi contenuti, rendendo i temi complessi più comprensibili.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Integra l'identità della tua azienda utilizzando controlli di branding per loghi e colori, e aggiungi sottotitoli automatici per una maggiore accessibilità e video di formazione multilingue.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Genera i tuoi video di formazione sugli acquisti rifiniti in vari formati, pronti per una condivisione senza problemi su piattaforme interne o sistemi di gestione dell'apprendimento.

Chiarisci Concetti Complessi sugli Acquisti

Semplifica processi e politiche di acquisto intricati in video esplicativi facili da comprendere, migliorando l'apprendimento aziendale.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace Generatore di Video AI?

HeyGen è un avanzato Generatore di Video AI che semplifica la creazione di video a partire da testo. Basta inserire il tuo script video, e la funzione di script generati automaticamente dall'AI di HeyGen può assisterti, trasformando il tuo testo in contenuti video AI coinvolgenti con avatar AI realistici e voci narranti AI.

HeyGen può supportare video di formazione multilingue?

Sì, HeyGen facilita la creazione di video di formazione multilingue, perfetti per l'apprendimento aziendale e i team globali. Include sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e la conservazione delle conoscenze tra pubblici diversi.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video sul processo di acquisto siano allineati con la tua identità aziendale. Personalizza facilmente elementi come loghi, colori e font per mantenere un'immagine di marca coerente in tutti i tuoi video esplicativi.

Come migliorano la produzione video gli avatar AI di HeyGen?

Gli avatar AI realistici di HeyGen danno vita al tuo script video, eliminando la necessità di telecamere o attori. Questi avatar AI sono fondamentali per generare rapidamente video di formazione sugli acquisti di alta qualità e altri contenuti video AI.

