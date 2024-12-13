Generatore di Video per gli Acquisti: Potenzia la Formazione e l'Efficienza
Rivoluziona l'apprendimento aziendale e la conservazione delle conoscenze con video per gli acquisti potenziati dall'AI. I nostri modelli e scene rendono la creazione semplice.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i nuovi dipendenti nei dipartimenti acquisti e per gli specialisti L&D, spiegando un aspetto chiave dei video di formazione sugli acquisti. Utilizza un avatar AI amichevole e accessibile per guidare gli spettatori attraverso ogni passaggio con grafica sullo schermo e sottotitoli automatici chiari, garantendo un apprendimento aziendale efficace.
Immagina un video esplicativo dinamico di 45 secondi progettato per team di marketing e creatori di contenuti, evidenziando la facilità di creazione di video a partire da testo. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e veloce, utilizzando vari modelli e scene per dimostrare la rapida generazione di contenuti, accompagnato da una voce narrante AI energica che dà vita allo script del video.
Crea un video AI completo di 2 minuti per organizzazioni globali e team di acquisti multinazionali, dettagliando le migliori pratiche nella gestione dei fornitori. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e globalmente rilevante, con avatar AI diversi e utilizzando la generazione di voce narrante di HeyGen per offrire video di formazione multilingue con sottotitoli automatici precisi, garantendo un'ampia accessibilità in vari formati.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione sugli Acquisti.
Produci un volume maggiore di video di formazione sugli acquisti e distribuiscili a una forza lavoro globale, superando le barriere linguistiche.
Migliora l'Apprendimento e la Conservazione sugli Acquisti.
Migliora il coinvolgimento e la conservazione delle conoscenze nella formazione sugli acquisti attraverso contenuti video AI dinamici e personalizzati.
Domande Frequenti
Cosa rende HeyGen un efficace Generatore di Video AI?
HeyGen è un avanzato Generatore di Video AI che semplifica la creazione di video a partire da testo. Basta inserire il tuo script video, e la funzione di script generati automaticamente dall'AI di HeyGen può assisterti, trasformando il tuo testo in contenuti video AI coinvolgenti con avatar AI realistici e voci narranti AI.
HeyGen può supportare video di formazione multilingue?
Sì, HeyGen facilita la creazione di video di formazione multilingue, perfetti per l'apprendimento aziendale e i team globali. Include sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e la conservazione delle conoscenze tra pubblici diversi.
Quali controlli di branding offre HeyGen per i video?
HeyGen fornisce robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video sul processo di acquisto siano allineati con la tua identità aziendale. Personalizza facilmente elementi come loghi, colori e font per mantenere un'immagine di marca coerente in tutti i tuoi video esplicativi.
Come migliorano la produzione video gli avatar AI di HeyGen?
Gli avatar AI realistici di HeyGen danno vita al tuo script video, eliminando la necessità di telecamere o attori. Questi avatar AI sono fondamentali per generare rapidamente video di formazione sugli acquisti di alta qualità e altri contenuti video AI.