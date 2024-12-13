Creatore di Video di Formazione sugli Acquisti Reso Facile

Crea video di formazione sugli acquisti coinvolgenti per l'onboarding del personale con avatar AI realistici.

Crea un video di onboarding di 90 secondi per il nuovo personale di approvvigionamento, introducendo le politiche essenziali di acquisto dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI amichevole che spiega le procedure chiave, accompagnato da una voce fuori campo sicura e accogliente. Questo video utilizza gli avatar AI di HeyGen per fornire una formazione iniziale coerente e accessibile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo di 2 minuti che dettagli gli aggiornamenti recenti al processo di approvazione degli acquisti dell'azienda per tutti i membri del team esistenti. Punta a uno stile visivo informativo con grafica sullo schermo che evidenzia i passaggi importanti, accompagnato da una voce fuori campo chiara e misurata. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per tradurre efficacemente i cambiamenti complessi delle politiche in un formato comprensibile.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per tutti i dipendenti, offrendo suggerimenti rapidi su come presentare richieste di acquisto conformi. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e dinamico, utilizzando tagli rapidi e testo sullo schermo per enfatizzare, abbinato a una voce fuori campo energica. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente i Template e le scene di HeyGen per creare rapidamente contenuti accattivanti che garantiscano un ampio coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 1 minuto che mostri un caso di studio sulle migliori pratiche di approvvigionamento strategico, rivolto ai responsabili degli acquisti e ai team leader. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e autorevole, simile a un mini-documentario con sovrapposizioni di dati rilevanti, supportato da una voce fuori campo seria e istruttiva. Fondamentale, questo creatore di video di formazione sugli acquisti consente una facile personalizzazione dei contenuti video, arricchiti con sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità in vari ambienti di riunione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sugli Acquisti

Trasforma facilmente politiche di approvvigionamento complesse in video di formazione coinvolgenti, chiari e professionali utilizzando l'AI. Semplifica l'onboarding del personale e migliora la comprensione senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia digitando o incollando il tuo copione di formazione. La nostra funzionalità di trasformazione del testo in video trasforma istantaneamente il tuo testo in una base dinamica per i tuoi contenuti video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli un avatar AI professionale per essere il tuo presentatore. Questo agente digitale consegnerà i tuoi contenuti di formazione in modo chiaro e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza Contenuti e Branding
Arricchisci il tuo video con elementi personalizzati e applica i tuoi controlli di branding. Aggiungi loghi, colori del brand e media rilevanti per garantire coerenza.
4
Step 4
Genera Video Coinvolgenti
Produci video coinvolgenti con sottotitoli/caption automatici e una voce fuori campo chiara, pronti per la distribuzione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi di Approvvigionamento

Utilizza video AI per semplificare processi e politiche di approvvigionamento intricati, trasformando informazioni dense in contenuti educativi facilmente digeribili e di impatto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti per la formazione o l'educazione?

HeyGen consente la creazione di video altamente coinvolgenti per l'onboarding del personale o l'educazione dei clienti attraverso avatar AI dinamici e una vasta libreria di modelli di video di formazione. Puoi personalizzare i contenuti video con i tuoi media e aggiungere facilmente voiceover per garantire che il tuo messaggio risuoni efficacemente.

Quali funzionalità offre HeyGen per trasformare il testo in video?

HeyGen offre robuste capacità di trasformazione del testo in video, permettendo agli utenti di convertire facilmente un copione in un video professionale con avatar AI realistici. Questo include la generazione integrata di voiceover e sottotitoli/caption automatici, fornendo una soluzione completa per la generazione di video.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di formazione con HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità della tua organizzazione. Puoi personalizzare i contenuti video incorporando il tuo logo, i colori del brand e persino utilizzare filmati di repertorio per migliorare l'appeal visivo all'interno dei tuoi modelli di video di formazione.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sugli acquisti?

HeyGen semplifica il processo di diventare un creatore di video di formazione sugli acquisti offrendo strumenti intuitivi per una rapida produzione di contenuti. Sfrutta agenti video AI e modelli predefiniti per sviluppare rapidamente materiali di formazione sugli acquisti completi per il tuo team, completi di sottotitoli/caption automatici.

