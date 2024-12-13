Generatore di Video di Formazione per l'Approvvigionamento per Potenziare l'Apprendimento Aziendale

Ottimizza la creazione di moduli di apprendimento aziendale e migliora la ritenzione delle conoscenze con template personalizzabili per video di formazione sull'approvvigionamento.

Crea un video esplicativo conciso di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti coinvolti negli acquisti, illustrando una nuova politica di approvvigionamento aggiornata. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, aziendale e facile da comprendere, utilizzando animazioni nitide e una voce narrante professionale. Questo video sfrutterà i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per garantire un'estetica di marca coerente e una rapida creazione di contenuti per un apprendimento aziendale efficace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per l'esperienza di onboarding dei nuovi specialisti degli acquisti, guidandoli attraverso i primi passi nel flusso di lavoro degli acquisti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo amichevole e incoraggiante con un audio chiaro e di supporto, rendendo i concetti complessi di approvvigionamento più accessibili. Utilizzando gli avatar AI di HeyGen, si fornirà una guida coerente e personale, migliorando la ritenzione delle conoscenze per i nuovi membri del team.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di 30 secondi progettato per i responsabili dei team di approvvigionamento impegnati, che mostri l'importanza critica delle pratiche di approvvigionamento etico nella formazione moderna. L'estetica dovrebbe essere audace e professionale, utilizzando immagini d'impatto e una voce narrante autorevole e convincente. Questo video utilizzerà la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente i messaggi preparati in una narrazione raffinata, enfatizzando le migliori pratiche nell'apprendimento aziendale.
Prompt di Esempio 3
Genera un tutorial visivo di 45 secondi per i team di approvvigionamento esistenti, dimostrando le caratteristiche chiave e i benefici di un nuovo sistema di gestione dei fornitori interno. Lo stile visivo del video dovrebbe essere dinamico e interattivo, con registrazioni dello schermo e sovrapposizioni di testo, accompagnato da una voce narrante chiara e passo-passo. Incorporando i Sottotitoli/caption di HeyGen, questo contenuto garantirà accessibilità e comprensione completa in tutto il team, supportando video di formazione efficaci.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Formazione per l'Approvvigionamento

Crea senza sforzo video di formazione sull'approvvigionamento coinvolgenti ed efficaci in pochi minuti, trasformando concetti complessi in contenuti di apprendimento aziendale accessibili e di alta qualità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia convertendo il tuo testo di formazione sull'approvvigionamento in un video dinamico utilizzando la nostra potente capacità di trasformare il testo in video da script, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e conciso.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori e personalizza le tue scene con sfondi e controlli di branding per un aspetto e una sensazione professionali.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voiceover Coinvolgenti
Migliora il tuo video incorporando la generazione di voiceover professionali e selezionando media pertinenti dalla nostra libreria, rendendo i concetti complessi di approvvigionamento facili da comprendere.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione applicando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una visione ottimale su tutte le piattaforme, quindi esportalo in vari formati per una distribuzione senza problemi e un apprendimento aziendale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarire Concetti Complessi

.

Traduci concetti intricati di approvvigionamento in video chiari e coinvolgenti generati dall'AI, migliorando la comprensione e l'apprendimento aziendale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di formazione sull'approvvigionamento?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma concetti complessi di approvvigionamento in contenuti di apprendimento aziendale coinvolgenti. La sua capacità di trasformare il testo in video da script, combinata con template personalizzabili, consente la rapida creazione di video di formazione di alta qualità che aumentano la ritenzione delle conoscenze.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella generazione di video di formazione professionale con HeyGen?

Gli avatar AI realistici di HeyGen forniscono una presenza coerente e professionale sullo schermo per la tua formazione sull'approvvigionamento. Questi avatar semplificano il processo di editing video, rendendo semplice la produzione di video esplicativi e migliorando l'esperienza di onboarding senza la necessità di attori o configurazioni complesse.

HeyGen può supportare la personalizzazione del branding per i contenuti di apprendimento aziendale?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusa l'integrazione del logo e la personalizzazione dei colori, per garantire che tutti i tuoi video di formazione siano perfettamente allineati con la tua identità aziendale. Questo ti permette di mantenere un'immagine di marca coerente in tutti i tuoi materiali di apprendimento aziendale.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione multilingue?

HeyGen facilita la creazione di video multilingue attraverso la generazione avanzata di voiceover e sottotitoli automatici. Questo assicura che i tuoi video di formazione sull'approvvigionamento siano accessibili e comprensibili per un pubblico globale diversificato, migliorando significativamente la comunicazione e l'accessibilità complessiva.

