Trasforma i tuoi copioni di approvvigionamento in video panoramici coinvolgenti senza sforzo. La nostra capacità di testo-a-video da copione semplifica i processi complessi per una formazione chiara.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video panoramico di 60 secondi sull'approvvigionamento per i tirocinanti aziendali nella gestione della catena di fornitura, con l'obiettivo di demistificare i complessi flussi di lavoro di acquisto. Il video dovrebbe presentare un avatar AI sofisticato che espone i concetti chiave, supportato da testo nitido sullo schermo e una voce narrante sicura generata direttamente da un copione dettagliato utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e diretto, facilitando la semplificazione dei processi complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video prodotto dinamico di 30 secondi per i team di marketing, mostrando l'efficienza dell'utilizzo di HeyGen come Generatore di Video Prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, evidenziando gli elementi dell'interfaccia utente e il risultato finale del video, accompagnato da una voce narrante energica creata con la generazione di Voiceover di HeyGen. Assicurati che il video aderisca a rigide linee guida aziendali dimostrando solidi Controlli di Branding.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 50 secondi per le organizzazioni non profit spiegando i loro processi trasparenti di finanziamento e approvvigionamento. Questo video dovrebbe utilizzare i diversi Modelli Video di HeyGen e integrare immagini coinvolgenti dalla sua libreria multimediale/supporto stock, con una voce narrante calda ed empatica e Sottotitoli/caption generati automaticamente per l'accessibilità. Il tono complessivo dovrebbe essere affidabile e orientato alla comunità, posizionando HeyGen come un Creatore di Video Online accessibile.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Panoramici sull'Approvvigionamento

Crea senza sforzo video esplicativi professionali e contenuti formativi per l'approvvigionamento con avatar AI e modelli pronti all'uso per semplificare i processi complessi.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia creando il tuo copione panoramico sull'approvvigionamento. Utilizza la capacità di "Testo-a-video da copione" di HeyGen per trasformare il tuo testo in dialoghi coinvolgenti, rendendo le informazioni complesse digeribili attraverso presentazioni realistiche.
2
Step 2
Seleziona Modelli Visivi
Migliora l'appeal visivo e il contesto del tuo video. Seleziona tra una varietà di "Modelli e Scene" professionali per illustrare perfettamente i tuoi processi di approvvigionamento, garantendo chiarezza e coinvolgimento.
3
Step 3
Applica Controlli di Branding
Mantieni la coerenza del marchio applicando il logo e i colori della tua azienda utilizzando i "Controlli di Branding" di HeyGen. Questo assicura che i tuoi video panoramici sull'approvvigionamento si allineino perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video panoramico sull'approvvigionamento scegliendo il formato di output e la risoluzione ideali. Usa "Ridimensionamento & Esportazioni del Rapporto d'Aspetto" per adattare il tuo video a varie piattaforme, garantendo una consegna raffinata ovunque venga condiviso.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata della Formazione sull'Approvvigionamento

Genera contenuti formativi completi sull'approvvigionamento più velocemente, consentendo una diffusione più ampia a tutti i dipendenti necessari in modo efficiente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia produzione creativa di video per marketing o formazione?

Il Generatore di Video AI di HeyGen ottimizza la produzione creativa di video, permettendoti di sviluppare rapidamente Video Esplicativi o Video Prodotto coinvolgenti utilizzando Modelli Video intuitivi. Semplifica i processi complessi, rendendo accessibile la creazione di video professionali.

Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per creare contenuti video dinamici?

HeyGen sfrutta avanzati Avatar AI e capacità di Testo-a-Video da Copione per trasformare i tuoi contenuti scritti in narrazioni video coinvolgenti. Questo ti consente di creare contenuti di alta qualità in modo efficiente con generazione di voiceover integrata.

Posso mantenere la mia identità di marca quando creo video con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre solidi Controlli di Branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con la tua identità di marca. Puoi anche utilizzare la nostra vasta Libreria Multimediale/Supporto Stock e Ridimensionamento & Esportazioni del Rapporto d'Aspetto per una piena flessibilità creativa.

Come facilita HeyGen la creazione di video specializzati come demo di prodotto o panoramiche di approvvigionamento?

HeyGen agisce come un potente Generatore di Video Panoramici sull'Approvvigionamento e Generatore di Video Prodotto, permettendoti di produrre con facilità Video Demo di Prodotto chiari o Video Esplicativi. I nostri Modelli Video specializzati assicurano che tu possa semplificare efficacemente i processi complessi per qualsiasi pubblico.

