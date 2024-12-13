Creatore di Video Esplicativi per gli Acquisti Senza Sforzo con AI

Automatizza i tuoi flussi di lavoro di approvvigionamento con video esplicativi dinamici, sfruttando la nostra generazione di voce fuori campo basata su AI per una comunicazione chiara e multilingue.

Rivolto ai responsabili degli acquisti, questo video istruttivo di 1,5 minuti dovrebbe illustrare chiaramente come l'integrazione di funzionalità avanzate di AI possa trasformare e ottimizzare i flussi di lavoro di automazione degli acquisti esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando grafici animati e interfacce di sistema, accompagnato da una voce fuori campo chiara e autorevole. Utilizza la funzionalità di HeyGen di conversione da testo a video per generare rapidamente il video iniziale, assicurandoti che tutti i principali vantaggi tecnici siano articolati in modo efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tecnico di 2 minuti per i decisori IT, dettagliando l'integrazione senza soluzione di continuità delle soluzioni di e-procurement con le integrazioni esistenti con i sistemi ERP. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito, incentrato sui diagrammi, con sovrapposizioni di testo a schermo per i termini tecnici, accompagnato da una voce esplicativa e sicura. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo coinvolgente e garantire l'accessibilità globale con sottotitoli/didascalie.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo di 1 minuto coinvolgente rivolto ai proprietari di piccole e medie imprese, dimostrando la semplicità e l'efficienza delle opzioni di piattaforma SaaS per gli acquisti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso, ottimista e facile da comprendere, presentando scenari aziendali relazionabili. Questo video dovrebbe evidenziare come i modelli e le scene di HeyGen e l'ampia libreria di media/supporto stock consentano strumenti di creazione di contenuti rapidi senza bisogno di competenze di design specializzate.
Prompt di Esempio 3
Genera un tutorial dinamico di 75 secondi per i team di approvvigionamento globali, mostrando come un editor drag-and-drop facile da usare semplifichi la creazione di video di processo. Il video dovrebbe presentare un'estetica visiva vivace e moderna con dimostrazioni a schermo e un tono amichevole e incoraggiante. Sottolinea i doppiaggi multilingue di HeyGen per raggiungere team diversi e la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per vari canali di comunicazione interna.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per gli Acquisti

Semplifica la creazione di video esplicativi coinvolgenti per gli acquisti con strumenti potenti e facili da usare progettati per semplificare concetti complessi e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia il tuo percorso con il creatore di video esplicativi per gli acquisti scegliendo tra una gamma di modelli e scene professionali. Questa selezione rapida fornisce una solida base, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Inserisci il tuo script e guardalo trasformarsi in una narrazione visiva utilizzando la nostra funzione di conversione da testo a video. Questo assicura che i tuoi servizi di video esplicativi trasmettano efficacemente processi di approvvigionamento complessi con chiarezza.
3
Step 3
Migliora con l'AI
Eleva il tuo video con funzionalità avanzate di AI come la generazione di voce fuori campo di alta qualità. Seleziona tra voci e lingue diverse per trasmettere un messaggio professionale e coinvolgente al tuo pubblico globale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video esplicativo di prodotto animato utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Genera il tuo video in formati ottimali, pronto per una condivisione senza problemi e un impatto ampio.

Genera rapidamente video brevi e clip coinvolgenti per comunicare aggiornamenti sugli acquisti o evidenziare processi chiave in modo efficace.

Domande Frequenti

Come automatizza HeyGen la creazione di video esplicativi per gli acquisti?

HeyGen sfrutta funzionalità avanzate di AI come la conversione da testo a video e gli avatar AI per semplificare la produzione di video complessi sui processi di approvvigionamento. Questa automazione riduce significativamente i tempi di creazione dei contenuti, permettendo ai team di generare video esplicativi animati in modo efficiente.

I servizi di video esplicativi di HeyGen possono integrarsi con i sistemi di approvvigionamento esistenti?

HeyGen è una potente piattaforma basata su SaaS progettata per creare video esplicativi di alta qualità. Sebbene le integrazioni dirette con soluzioni ERP o di e-procurement specifiche non siano native, la piattaforma consente una facile esportazione dei video, garantendo compatibilità e distribuzione senza problemi all'interno dei tuoi ambienti digitali esistenti.

Quali strumenti di creazione di contenuti offre HeyGen per video esplicativi di prodotti animati personalizzati?

HeyGen fornisce strumenti di creazione di contenuti robusti, tra cui un editor drag-and-drop facile da usare, un'ampia libreria di modelli e scene e controlli di branding. Queste funzionalità consentono agli utenti di creare facilmente video esplicativi di prodotti animati personalizzati con animazioni professionali e media dal nostro supporto stock.

Come supporta HeyGen i doppiaggi multilingue per la formazione globale sugli acquisti?

HeyGen offre capacità avanzate di generazione di doppiaggi multilingue, rendendolo un creatore ideale di video esplicativi per la formazione globale sugli acquisti. Questo assicura che i tuoi video sui processi di approvvigionamento possano essere facilmente compresi da pubblici diversi, migliorando la comunicazione e i risultati di apprendimento.

