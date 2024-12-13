Il Creatore Definitivo di Video di Walkthrough dei Processi

Crea rapidamente documentazione video dettagliata per l'onboarding degli utenti utilizzando i nostri Template personalizzabili.

Crea un video di 1 minuto rivolto ai nuovi utenti del software, illustrando il processo di configurazione iniziale per il nostro nuovo creatore di video di walkthrough dei processi. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI amichevole che guida lo spettatore con una voce fuori campo generata dall'AI, rendendo i passaggi complessi facili da seguire.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video interno di 90 secondi per i project manager e i team interni, dettagliando un nuovo flusso di lavoro per la documentazione video. Questo video informativo e conciso dovrebbe utilizzare visual step-by-step e musica di sottofondo vivace, realizzato in modo efficiente utilizzando la funzione Testo-a-video di HeyGen per garantire sottotitoli/caption accurati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di onboarding utente coinvolgente di 45 secondi per i potenziali clienti che valutano le capacità di HeyGen. Utilizza uno stile visivo dinamico e moderno con grafica moderna e una voce fuori campo energica, mostrando quanto velocemente e facilmente gli utenti possano creare video straordinari utilizzando le funzionalità di Template e scene personalizzabili.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo completo di 2 minuti per clienti aziendali e dipartimenti IT, dettagliando i vantaggi di una migliore collaborazione del team attraverso i nostri strumenti integrati. La presentazione dovrebbe essere sofisticata e dettagliata, trasmettendo fiducia con una voce professionale AI, arricchita da un ampio supporto di libreria multimediale/stock e ottimizzata per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Walkthrough dei Processi

Trasforma senza sforzo processi complessi in video di walkthrough chiari e coinvolgenti in pochi passaggi, migliorando la comprensione e la comunicazione per il tuo team e gli utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Progetto
Inizia delineando i passaggi del tuo processo come testo. Utilizza la capacità Testo-a-video di HeyGen per convertire la tua narrazione in scene iniziali per il tuo creatore di video di walkthrough dei processi.
2
Step 2
Seleziona Visual e Voce
Migliora il tuo video scegliendo visual appropriati e un presentatore. Integra avatar AI per guidare gli spettatori attraverso ogni passaggio e genera voci fuori campo naturali utilizzando la funzione di voce fuori campo generata dall'AI.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Chiarisci ulteriormente il tuo processo incorporando elementi interattivi. Aggiungi facilmente sottotitoli/caption per garantire l'accessibilità e utilizza la libreria multimediale per risorse stock pertinenti per arricchire il tuo video esplicativo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Walkthrough
Finalizza il tuo video di walkthrough rivedendo tutti i segmenti. Una volta completato, sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per preparare il tuo video per varie piattaforme, garantendo una consegna lucida e professionale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Complesse

.

Semplifica processi intricati e migliora la comprensione attraverso video esplicativi chiari, concisi e coinvolgenti potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta le avanzate capacità dell'AI per trasformare il testo in contenuti video "esplicativi" professionali, completi di "avatar AI" realistici e "voci fuori campo generate dall'AI". Questa potente funzione "Testo-a-video" semplifica l'intero processo di produzione per qualsiasi esigenza di "video di walkthrough" o "documentazione video".

Posso personalizzare facilmente i miei video utilizzando gli strumenti di HeyGen?

Sì, HeyGen offre un "editor drag-and-drop" intuitivo che consente una personalizzazione senza sforzo dei tuoi video. Puoi modificare i "Template personalizzabili", aggiungere "annotazioni sullo schermo" e integrare elementi di branding per creare contenuti accattivanti su misura per le tue esigenze specifiche.

HeyGen supporta più lingue o funzionalità di accessibilità per i contenuti video?

HeyGen offre un supporto robusto per la generazione di "sottotitoli" e "voci fuori campo generate dall'AI" in varie lingue, migliorando significativamente l'accessibilità della tua "documentazione video". Questo assicura che i contenuti del tuo "creatore di video di walkthrough dei processi" possano raggiungere efficacemente un pubblico più ampio.

Come può HeyGen migliorare la collaborazione del team e i processi di onboarding degli utenti?

HeyGen semplifica l'"onboarding degli utenti" e migliora la "collaborazione del team" consentendo la rapida creazione di materiali di formazione e "video di walkthrough" coerenti. Condividi e aggiorna facilmente la "documentazione video" per mantenere il tuo team informato e coinvolto in modo efficiente in tutta l'organizzazione.

