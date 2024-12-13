Process Video Maker: Spiega Facilmente Idee Complesse

Trasforma rapidamente script in video di processo coinvolgenti utilizzando la nostra avanzata capacità di testo-a-video da script.

Crea un video esplicativo di 45 secondi che dimostri l'intero processo creativo di progettazione di una maglietta personalizzata, dal disegno iniziale alla stampa finale. Questo video breve, rivolto a designer e artigiani aspiranti, dovrebbe presentare animazioni vivaci ed energiche con una voce narrante incoraggiante e allegra, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per narrare ogni fase e utilizzando i suoi modelli e scene per layout rapidi e professionali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi che mostri il percorso di sviluppo di un nuovo prodotto ecologico, dall'ideazione del concetto al test del prototipo. Destinato a potenziali investitori e appassionati di prodotti, questo video di processo dovrebbe adottare uno stile visivo moderno, elegante e veloce, accompagnato da una voce narrante sicura e professionale, utilizzando efficacemente la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente e il suo supporto di libreria multimediale/stock per riprese B-roll sorprendenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video accattivante di 60 secondi che offra uno sguardo dietro le quinte su come viene concettualizzata ed eseguita una campagna popolare sui social media. Questo video, perfetto per creatori di contenuti e professionisti del marketing, necessita di un approccio visivo in stile documentario autentico con tagli dinamici e una voce narrante chiara e informativa. Assicurati che incorpori i sottotitoli/caption di HeyGen per una maggiore accessibilità e utilizzi la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per ottimizzare per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione chiaro di 50 secondi che semplifichi un flusso di lavoro software complesso in passaggi digeribili per i nuovi utenti. Destinato a studenti e nuovi dipendenti, questo video esplicativo dovrebbe avere uno stile visivo pulito e illustrativo con una guida passo-passo e una voce narrante AI calma e amichevole. La generazione di voiceover di HeyGen garantirà una narrazione coerente, mentre i suoi modelli e scene robusti possono fornire un'esperienza di apprendimento strutturata e coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Process Video Maker

Trasforma senza sforzo procedure complesse in video esplicativi coinvolgenti con strumenti basati su AI, semplificando la tua produzione video dal concetto al completamento.

1
Step 1
Crea la Tua Base Video
Inizia selezionando tra una gamma di modelli video professionali per costruire la struttura di base della tua spiegazione di processo.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con elementi visivi dinamici dalla nostra vasta libreria multimediale/stock per illustrare chiaramente ogni fase del tuo processo.
3
Step 3
Applica una Finitura Professionale
Affina il tuo messaggio con la generazione automatica di voiceover, fornendo una narrazione chiara per ogni fase del tuo processo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di processo con il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto ed esportazioni, pronto per essere condiviso senza problemi su qualsiasi piattaforma social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci Video ad Alto Impatto

.

Sviluppa annunci video coinvolgenti che dimostrano processi e benefici del prodotto in modo efficiente, aumentando il coinvolgimento e la conversione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video esplicativi e video di formazione coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di produrre video esplicativi coinvolgenti e video di formazione professionali con facilità. Sfrutta gli avatar AI, i vari modelli di video e le funzionalità di testo-a-video per dare vita alla tua visione creativa in modo efficiente.

Quali strumenti avanzati basati su AI offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen offre strumenti avanzati basati su AI, inclusi avatar AI realistici e tecnologia avanzata di sintesi vocale, per semplificare la tua produzione video. Queste funzionalità consentono una generazione efficiente di voiceover e la creazione di contenuti visivi dinamici.

HeyGen può semplificare il processo di creazione di video brevi per i social media?

Assolutamente, HeyGen rende la creazione di video brevi coinvolgenti per i social media semplice con i suoi strumenti intuitivi di drag-and-drop. Utilizza modelli di video pre-progettati e una ricca libreria di media stock per produrre rapidamente contenuti accattivanti.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding per il marketing video professionale?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi per garantire che il tuo marketing video sia perfettamente allineato con l'identità della tua azienda. Incorpora facilmente il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati in tutte le tue produzioni video per un messaggio coerente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo