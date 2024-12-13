Creatore di Video di Formazione sui Processi: Creazione di Video AI Rapida e Facile

Trasforma processi complessi in video di formazione chiari utilizzando la capacità di testo in video di HeyGen, garantendo una rapida ritenzione della conoscenza per i tuoi team.

Immagina un video introduttivo di 1 minuto per i nuovi dipendenti, progettato per semplificare l'inserimento spiegando i valori fondamentali dell'azienda e i processi iniziali di configurazione. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale e accogliente che fornisce informazioni chiave con una voce narrante AI amichevole, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare istruzioni dettagliate in una narrazione coinvolgente, il tutto ambientato in uno stile visivo pulito e aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team di L&D che affrontano la complessità della documentazione video tecnica, crea un tutorial dettagliato di 2 minuti che dimostri un flusso di lavoro software critico. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente istruttivo, combinando registrazioni dello schermo nitide con filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare concetti astratti, completati da una voce narrante AI autorevole generata attraverso la robusta generazione di voiceover di HeyGen, garantendo un'elevata ritenzione della conoscenza per i team tecnici.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video 'come fare' di 45 secondi che spieghi una domanda comune di supporto clienti, rivolto ai clienti e al personale di supporto interno. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, conciso e vivace, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video raffinato che vada dritto al punto, rendendo le soluzioni complesse facilmente digeribili.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di formazione di 90 secondi per formatori aziendali, che mostri le migliori pratiche nella gestione delle aule virtuali. Questo video presenterebbe avatar AI dinamici che interagiscono in vari ambienti virtuali forniti dai Template e scene di HeyGen, con uno stile visivo coinvolgente e informativo e una voce AI professionale, progettato per migliorare le competenze dei team di L&D utilizzando una piattaforma AI generativa per i loro video di formazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sui Processi

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali di formazione in lezioni video coinvolgenti con avatar AI, branding personalizzato e tecnologia intelligente di testo in video.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione nella piattaforma. La nostra funzione di testo in video da script preparerà il tuo contenuto per l'animazione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo contenuto di formazione, garantendo una presenza coerente e professionale sullo schermo.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Applica il logo, i colori e i font della tua azienda utilizzando i controlli di branding per allineare perfettamente il tuo video di formazione con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Genera e Condividi
Con un solo clic, genera i tuoi video di formazione di alta qualità. La nostra piattaforma gestisce il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una facile distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni di Processi Complessi

Chiarisci procedure operative intricate e processi tecnici, rendendo i contenuti di formazione complessi facilmente comprensibili per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sui processi?

HeyGen trasforma gli script in video di formazione professionali utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. La sua capacità di testo in video consente agli utenti di creare facilmente contenuti coinvolgenti con avatar AI, rendendolo un creatore ideale di video di formazione sui processi.

Posso utilizzare gli avatar AI di HeyGen per documentazione video coinvolgente?

Sì, la piattaforma AI generativa di HeyGen ti consente di utilizzare diversi avatar AI per presentare la tua documentazione video e i video 'come fare'. Questi avatar AI danno vita ai tuoi contenuti, migliorando la ritenzione della conoscenza e il coinvolgimento per vari pubblici.

Quali controlli di branding sono disponibili per i team di L&D quando creano video con HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, consentendo ai team di L&D di personalizzare i video di formazione con loghi, colori e font aziendali utilizzando template personalizzabili. Questo assicura che tutti i contenuti video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio aziendale.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficace per l'inserimento dei dipendenti?

HeyGen è un generatore di video AI efficace per l'inserimento dei dipendenti grazie alla sua capacità di produrre rapidamente video di alta qualità da uno script con voiceover AI. Questo semplifica la creazione di materiali di formazione essenziali, migliorando l'esperienza di inserimento per i nuovi assunti.

