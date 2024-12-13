Generatore di Video di Formazione sui Processi: Creazione Rapida e Potenziata dall'AI

Ottimizza l'onboarding dei dipendenti e la formazione tecnica con la creazione di video potenziata dall'AI. Genera video coinvolgenti rapidamente da script.

Sviluppa un'introduzione coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti, dimostrando i valori fondamentali dell'azienda attraverso un semplice processo quotidiano come l'accesso al sistema interno. Rivolto ai nuovi dipendenti in un ambiente tecnologico dinamico, questo video richiede visuali moderne e amichevoli, accompagnate da una voce fuori campo vivace e incoraggiante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni e assicurare una generazione di voce fuori campo chiara per un'impressione iniziale accessibile e accogliente durante l'onboarding dei dipendenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video istruttivo di 60 secondi per i team di L&D e i responsabili di dipartimento, che dettagli la procedura aggiornata per la presentazione dei rapporti di spesa dei progetti. Questo contenuto del generatore di video di formazione sui processi dovrebbe adottare uno stile visivo altamente professionale e pulito, enfatizzando la chiarezza con una voce fuori campo calma e autorevole e sottotitoli/caption chiari per garantire che tutti i passaggi siano facilmente seguiti. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente il testo procedurale dettagliato in una guida visiva raffinata.
Prompt di Esempio 2
Immagina una guida rapida di 30 secondi per gli utenti finali su come reimpostare la password del proprio account, progettata come un'aggiunta preziosa a una libreria di video tutorial. Lo stile visivo deve essere dinamico e altamente coinvolgente, incorporando transizioni di scena rapide e una voce fuori campo energica che cattura l'attenzione del pubblico. Integrare i modelli e le scene estensive di HeyGen e il supporto della libreria/stock multimediale consentirà un rapido assemblaggio di questo clip visivamente attraente e informativo, semplificando il processo di creazione del video.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo di comunicazione interna di 50 secondi per i team remoti, annunciando un nuovo strumento di flusso di lavoro collaborativo e dimostrando una funzionalità chiave. Questo contenuto della piattaforma video AI dovrebbe presentare un'estetica visiva collaborativa con rapporti d'aspetto variati, accompagnata da una voce fuori campo calda e invitante e una musica di sottofondo sottile e coinvolgente. Mostra la versatilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattare il video a diverse piattaforme interne e incorpora avatar AI per guidare gli spettatori senza problemi attraverso il nuovo processo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione sui Processi

Trasforma senza sforzo la tua documentazione di processo complessa in video di formazione coinvolgenti e di alta qualità che chiariscono ogni passaggio per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia delineando il tuo contenuto di formazione. Basta incollare il tuo testo o sfruttare la capacità della piattaforma di convertire il tuo script in un video dinamico, formando la base del tuo materiale didattico.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una varietà di avatar AI accattivanti per presentare il tuo materiale di formazione, dando vita alle tue istruzioni e rendendole più relazionabili e facili da seguire.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Coinvolgenti
Genera voiceover AI professionali per il tuo video, fornendo una narrazione chiara per il tuo processo passo-passo. Questo assicura che ogni dettaglio sia articolato con precisione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di formazione, esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Il tuo video raffinato e potenziato dall'AI è ora pronto per una facile distribuzione e un impatto immediato sulla comprensione del tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Processi Complessi e Formazione Tecnica

.

Trasforma linee guida di processo intricate e istruzioni tecniche in tutorial video generati dall'AI facili da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video creativi per esigenze diverse?

HeyGen consente agli utenti di ottimizzare la creazione di video creativi utilizzando il suo avanzato generatore di video AI. Puoi facilmente produrre contenuti coinvolgenti sfruttando modelli personalizzabili, avatar AI realistici e voiceover AI naturali da prompt testuali.

Che tipo di avatar AI posso utilizzare con HeyGen per migliorare i miei contenuti video?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI realistici, inclusi opzioni personalizzate, che fungono da teste parlanti coinvolgenti per i tuoi video. Questi avatar AI danno vita ai tuoi script, rendendo i tuoi contenuti video creativi più dinamici e personalizzati.

HeyGen può aiutarmi a creare SOP o video tutorial coinvolgenti rapidamente ed efficientemente?

Assolutamente, HeyGen è un efficiente generatore di video di formazione sui processi, che consente la rapida creazione di SOP con AI e video tutorial completi. Questo accelera significativamente la produzione di contenuti, contribuendo a una consegna più rapida della formazione per varie esigenze istruttive e creative.

Come supporta HeyGen la personalizzazione e il branding visivo unico nei video creativi?

HeyGen supporta il branding visivo unico offrendo una varietà di modelli predefiniti e controlli di branding robusti per i tuoi video creativi. Puoi personalizzare elementi come loghi, colori e media per garantire che ogni video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio e la tua visione creativa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo