Crea un video professionale e coinvolgente di 60 secondi che mostri come i nuovi assunti possano rapidamente familiarizzare con le procedure aziendali essenziali. Destina questo video a team remoti e distribuiti per servire come materiale di formazione efficace. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, utilizzando musica di sottofondo vivace e una voce narrante generata dall'AI, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentare chiaramente le informazioni chiave.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video guida passo-passo di 45 secondi che spieghi una funzione software comune per i team di supporto clienti e gli utenti finali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e facile da seguire, con una narrazione chiara e testo sullo schermo. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente uno script dettagliato in un pezzo di documentazione video raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso e moderno di 30 secondi che illustri una Procedura Operativa Standard (SOP) critica per i team di prodotto e UX. Il video dovrebbe avere uno stile visivo efficiente e diretto, puntando alla chiarezza e alla precisione. Assicurati che tutto il contenuto parlato sia accessibile includendo i sottotitoli/caption di HeyGen, rendendolo facile da seguire anche senza audio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico e professionale di 60 secondi che dimostri l'efficienza di un nuovo processo interno, rivolto ai leader aziendali e agli stakeholder interni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere esplicativo ma ispirante, utilizzando musica coinvolgente e transizioni fluide. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per semplificare la creazione di questo video di documentazione di processo impattante.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Documentazione di Processo

Ottimizza la creazione di documentazione video chiara e coinvolgente per qualsiasi processo, trasformando passaggi complessi in guide pratiche e SOP facili da comprendere.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Documentazione
Inizia delineando i passaggi del tuo processo. Converti il tuo testo in una narrazione visiva utilizzando la funzione "Testo in video da script", avviando la tua completa "documentazione video".
2
Step 2
Seleziona Immagini e Voce
Dai vita alla tua documentazione con narratori visivi. Seleziona tra diversi "avatar AI" per presentare il tuo contenuto, aggiungendo un tocco dinamico e professionale alla tua "documentazione video AI".
3
Step 3
Applica i Tocchi Finali
Rifinisci il tuo video alla perfezione. Usa l'"Editor" intuitivo per perfezionare i tempi, aggiungere grafiche o applicare i tuoi "controlli di branding" per un aspetto professionale, assicurando che il tuo contenuto sia pronto per il "materiale di formazione".
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza e distribuisci i tuoi preziosi insight. Utilizza il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare il tuo video per qualsiasi piattaforma, assicurando che le tue "guide pratiche" siano facilmente disponibili per tutti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica istruzioni complesse

Demistifica processi intricati e guide tecniche trasformandoli in spiegazioni video chiare e facili da comprendere potenziate dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di documentazione video?

HeyGen è un avanzato generatore di video di documentazione di processo che utilizza avatar AI e tecnologia di testo in video da script per trasformare informazioni complesse in documentazione video coinvolgente, rendendo facile produrre guide pratiche e SOP in modo efficiente.

Quali vantaggi offre HeyGen per i team che creano materiale di formazione?

Lo spazio di lavoro collaborativo di HeyGen consente ai team di supporto clienti, ai team di prodotto e UX, e ai team remoti e distribuiti di generare rapidamente materiale di formazione professionale e librerie di video tutorial con controlli di branding coerenti e supporto per la libreria multimediale.

HeyGen può supportare l'intero ciclo di vita della documentazione video AI?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI generativa per ottimizzare il tuo processo di documentazione video AI, offrendo voiceover generati dall'AI, trascrizione automatica e un Editor intuitivo per perfezionare ogni dettaglio prima della pubblicazione.

Quali tipi di guide pratiche possono essere create con HeyGen?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente una varietà di guide pratiche e SOP, arricchite con riassunti generati dall'AI e template personalizzabili. Questo assicura che la tua documentazione video sia chiara, impattante e facilmente accessibile su diversi dispositivi.

