Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Non ti piace il risultato?
Prova una di queste suggerimenti.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo input in un video completo.

Indicazione 1
Esplora il mondo dei costi di produzione video in questo coinvolgente video di 60 secondi pensato per i professionisti del marketing. Immergiti nelle complessità dei prezzi dei creatori di video e impara come ottimizzare il tuo budget con una squadra video interna. Il video presenta immagini vivaci e un tono professionale, utilizzando la capacità di trasformare testo in video di HeyGen per offrire un'esperienza scorrevole e informativa.
Indicazione 2
Questo video di 30 secondi è pensato per i creatori di contenuti desiderosi di apprendere sui costi di editing video. Con un focus sulla produzione di video fai-da-te, il racconto evidenzia i vantaggi dell'utilizzo della libreria di media/supporto stock di HeyGen per migliorare i tuoi progetti senza spendere molto. Lo stile visivo è creativo ed energico, attirando coloro che vogliono produrre contenuti di alta qualità con un budget limitato.
Indicazione 3
Unisciti a noi in un viaggio di 60 secondi sul costo della produzione video, rivolto ai responsabili delle decisioni aziendali. Questo video approfondisce le strategie di prezzo di una società di produzione video, offrendo prospettive su come sfruttare efficacemente il team di produzione video. La narrazione è supportata dalla funzione di sottotitoli di HeyGen, assicurando chiarezza e accessibilità, con uno stile visivo raffinato e autorevole che risuona con gli esecutivi.
Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione di video end-to-end

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Scopo

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come funziona la tariffazione del creatore di video

Comprendi i fattori chiave che influenzano il costo di produzione dei video e come gestirli efficacemente.

1
Step 1
Creare un piano di bilancio
Inizi delineando i costi di produzione del tuo video, inclusi i costi di editing video e le spese per l'attrezzatura. Questo ti aiuterà a comprendere il costo totale della produzione video e ad assegnare le risorse in modo efficiente.
2
Step 2
Scegli il tuo metodo di produzione
Decida se utilizzare un servizio di produzione video freelance, un team video interno o un'azienda di produzione video. Ogni opzione ha diverse strutture di prezzo e può influenzare il suo budget in modo diverso.
3
Step 3
Aggiungere funzionalità di HeyGen
Incorpora le capacità di HeyGen come avatar IA e testo in video dallo script per migliorare la tua produzione di video. Queste caratteristiche possono velocizzare il processo e potenzialmente ridurre i costi.
4
Step 4
Esporta il tuo video finale
Una volta che il tuo video è completo, utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione di HeyGen per assicurarti che il tuo video sia pronto per la distribuzione su diverse piattaforme, massimizzando la sua portata e efficacia.

Casi d'uso

HeyGen offre soluzioni innovative per le sfide dei prezzi nella produzione di video, permettendo la creazione di video di alta qualità in modo conveniente. Sfruttando l'intelligenza artificiale, HeyGen riduce i costi di produzione dei video e semplifica il processo, rendendolo accessibile per aziende di tutte le dimensioni.

Incrementa la partecipazione e la ritenzione nella formazione con l'IA

Enhance training programs with affordable, engaging videos that improve learning outcomes.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen i costi di produzione dei video?

HeyGen semplifica la produzione di video offrendo strumenti basati sull'IA come la conversione di testo in video a partire da sceneggiature e la generazione di voice-over, riducendo la necessità di avere grandi squadre interne di video o servizi di produzione video freelance.

Quali funzioni offre HeyGen per la modifica dei video?

HeyGen offre un set completo di funzioni di editing video, inclusi avatar con intelligenza artificiale, sottotitoli e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, garantendo risultati professionali senza gli alti costi di editing video tipicamente associati ai metodi tradizionali.

Può HeyGen sostituire una casa di produzione video?

HeyGen dà potere agli utenti con strumenti come modelli, scene e controlli del marchio, rendendolo un'alternativa valida all'assunzione di un'azienda di produzione video per molti progetti, specialmente considerando il costo della produzione video.

Perché scegliere HeyGen per la produzione di video fai-da-te?

HeyGen è ideale per la produzione di video fai-da-te, offrendo una piattaforma intuitiva con una libreria di media e supporto stock, permettendo ai creatori di produrre video di alta qualità senza investire in costose attrezzature di produzione video.

