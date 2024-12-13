HeyGen si distingue per le sue potenti funzionalità video basate sull'IA, incluse avatar realistici con IA, generazione di video da copioni e vari template. La piattaforma supporta funzionalità avanzate di editing video come la creazione di voice-over e sottotitoli, soddisfacendo sia le esigenze dei creatori individuali che dei video aziendali. Gli utenti possono anche sfruttare controlli del marchio e un'ampia libreria di media per creare contenuti professionali in modo efficiente.