Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video elegante di 45 secondi progettato per i professionisti del marketing che confrontano "abbonamenti" per un "creatore di video AI". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, utilizzando un "avatar AI" professionale per presentare le differenze chiave e i vantaggi delle offerte di HeyGen. Una voce fuori campo professionale e informativa sottolineerà come HeyGen semplifica la creazione di contenuti.
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per freelance e creatori di contenuti, mostrando demo rapide di come "Testo-a-video da script" semplifica il processo creativo, enfatizzando il valore di un "piano annuale" e "crediti AI" flessibili. Una voce fuori campo conversazionale con una traccia di sottofondo ispiratrice risuonerà con le loro ambizioni creative.
Crea un video raffinato di 30 secondi rivolto ai clienti aziendali che valutano un "Piano aziendale". Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale e rassicurante, utilizzando una "Generazione di voce fuori campo" sicura per spiegare la scalabilità e il supporto dedicato. Questo video dovrebbe contrastare sottilmente con il "piano mensile" standard evidenziando funzionalità avanzate e sicurezza, garantendo una sensazione premium.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Crea senza sforzo annunci video di impatto per i tuoi piani tariffari, aumentando le conversioni e massimizzando la tua portata con la tecnologia del creatore di video AI.
Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Produci facilmente video accattivanti per i social media per evidenziare i benefici dell'abbonamento e attrarre nuovi utenti ai tuoi piani tariffari.
Domande Frequenti
Come HeyGen soddisfa le diverse esigenze degli utenti per un creatore di video AI?
HeyGen offre capacità AI flessibili, inclusi video generativi e avatar AI personalizzabili, progettati per crescere con il tuo team. La nostra piattaforma supporta più utenti e strumenti di collaborazione robusti, garantendo che tutti possano contribuire alla creazione di video professionali.
Quali capacità di video generativi offre HeyGen per la creazione?
HeyGen ti consente di creare contenuti video generativi di alta qualità utilizzando capacità AI avanzate, inclusi testo-a-video da script e generazione di voce fuori campo realistica. Tutti i tuoi video finali possono essere facilmente esportati come download MP4.
HeyGen può aiutarmi a mantenere l'identità del mio marchio nei video?
Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio senza soluzione di continuità. Puoi anche sfruttare avatar AI personalizzati per garantire una rappresentazione coerente in tutti i tuoi progetti di creazione video.
HeyGen offre un modo per esplorare il suo creatore di video AI?
Sì, puoi facilmente esplorare le potenti capacità del creatore di video AI di HeyGen attraverso un'esperienza introduttiva. Questo ti permette di testare i nostri avatar AI e l'ampia libreria di template prima di impegnarti in un abbonamento completo.