Crea un video vivace di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che stanno esplorando vari "piani tariffari", evidenziando la facilità di iniziare con una "prova gratuita". Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con tagli rapidi di "Template e scene" sorprendenti e sovrapposizioni di testo sullo schermo che comunicano chiaramente il valore. Una voce fuori campo allegra e amichevole guiderà gli spettatori attraverso i primi passi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video elegante di 45 secondi progettato per i professionisti del marketing che confrontano "abbonamenti" per un "creatore di video AI". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, utilizzando un "avatar AI" professionale per presentare le differenze chiave e i vantaggi delle offerte di HeyGen. Una voce fuori campo professionale e informativa sottolineerà come HeyGen semplifica la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per freelance e creatori di contenuti, mostrando demo rapide di come "Testo-a-video da script" semplifica il processo creativo, enfatizzando il valore di un "piano annuale" e "crediti AI" flessibili. Una voce fuori campo conversazionale con una traccia di sottofondo ispiratrice risuonerà con le loro ambizioni creative.
Prompt di Esempio 3
Crea un video raffinato di 30 secondi rivolto ai clienti aziendali che valutano un "Piano aziendale". Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale e rassicurante, utilizzando una "Generazione di voce fuori campo" sicura per spiegare la scalabilità e il supporto dedicato. Questo video dovrebbe contrastare sottilmente con il "piano mensile" standard evidenziando funzionalità avanzate e sicurezza, garantendo una sensazione premium.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Piani Tariffari

Spiega chiaramente le tue opzioni di abbonamento e le strutture tariffarie con video dinamici che coinvolgono il tuo pubblico e aumentano le conversioni.

1
Step 1
Seleziona i Dettagli del Tuo Piano
Inizia scegliendo tra una varietà di template e scene professionali progettati per mostrare efficacemente i tuoi piani tariffari, che si tratti di una prova gratuita, di un piano mensile o annuale.
2
Step 2
Aggiungi le Informazioni sui Prezzi
Integra facilmente i tuoi livelli di prezzo specifici e i dettagli dell'abbonamento. Usa Testo-a-video da script per convertire le caratteristiche del tuo piano in narrazioni visive coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video utilizzando controlli di branding come loghi e colori per adattarsi all'estetica della tua azienda. Evidenzia le caratteristiche chiave, le prove gratuite e i crediti AI specifici per ogni piano.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta perfezionato il tuo video per il piano tariffario, esportalo come download MP4 per una distribuzione di alta qualità su tutte le tue piattaforme. Mostra efficacemente i tuoi piani tariffari.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

Sfrutta i video AI per condividere testimonianze di clienti convincenti, costruendo fiducia e incoraggiando le iscrizioni ai tuoi vari piani tariffari.

Domande Frequenti

Come HeyGen soddisfa le diverse esigenze degli utenti per un creatore di video AI?

HeyGen offre capacità AI flessibili, inclusi video generativi e avatar AI personalizzabili, progettati per crescere con il tuo team. La nostra piattaforma supporta più utenti e strumenti di collaborazione robusti, garantendo che tutti possano contribuire alla creazione di video professionali.

Quali capacità di video generativi offre HeyGen per la creazione?

HeyGen ti consente di creare contenuti video generativi di alta qualità utilizzando capacità AI avanzate, inclusi testo-a-video da script e generazione di voce fuori campo realistica. Tutti i tuoi video finali possono essere facilmente esportati come download MP4.

HeyGen può aiutarmi a mantenere l'identità del mio marchio nei video?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio senza soluzione di continuità. Puoi anche sfruttare avatar AI personalizzati per garantire una rappresentazione coerente in tutti i tuoi progetti di creazione video.

HeyGen offre un modo per esplorare il suo creatore di video AI?

Sì, puoi facilmente esplorare le potenti capacità del creatore di video AI di HeyGen attraverso un'esperienza introduttiva. Questo ti permette di testare i nostri avatar AI e l'ampia libreria di template prima di impegnarti in un abbonamento completo.

