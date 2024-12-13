Generatore di Video di Spiegazione dei Prezzi

Crea facilmente video coinvolgenti sui prezzi che aumentano le conversioni utilizzando potenti modelli e scene.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Svela il mistero dietro il tuo 'prezzo del video esplicativo' con questo video di 1 minuto, progettato specificamente per potenziali clienti che valutano soluzioni video e decisori attenti al budget. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e basato sui dati, con testo chiaro sullo schermo accompagnato da una 'Generazione di voce narrante' rassicurante e chiara, arricchita da 'Sottotitoli/didascalie' precisi per evidenziare le opzioni di 'durata del video'.
Prompt di Esempio 2
Hai bisogno di una rapida spiegazione del 'generatore di video di spiegazione dei prezzi'? Questo video di 45 secondi è perfetto per product manager e team di vendita che necessitano di contenuti rapidi. Utilizza uno stile di grafica in movimento vivace e colorato con musica di sottofondo allegra e 'Sottotitoli/didascalie' facili da leggere, sfruttando appieno i 'Modelli e scene' e il 'Supporto libreria multimediale/stock' di HeyGen per accelerare la creazione.
Prompt di Esempio 3
Dai potere al tuo team di produrre un 'video esplicativo personalizzato' di 2 minuti per clienti aziendali e agenzie in cerca di strumenti robusti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato, elegante e dimostrare elementi avanzati di animazione 2D/3D, abbinati a una voce AI sicura e autorevole utilizzando gli 'Avatar AI' di HeyGen e il 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per mostrare capacità professionali di 'creazione video fai-da-te'.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Spiegazione dei Prezzi

Trasforma facilmente i tuoi dettagli sui prezzi in video chiari e coinvolgenti per informare il tuo pubblico e mettere in evidenza la tua proposta di valore.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando la tua struttura dei prezzi e la proposta di valore in uno script chiaro. Utilizza la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per convertire istantaneamente il tuo testo in contenuti video dinamici, ponendo le basi per la tua spiegazione dei prezzi.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo un "Avatar AI" e scene pertinenti dalla nostra vasta libreria. Questo dà vita alla tua spiegazione dei prezzi, rendendo le informazioni complesse digeribili e coinvolgenti per i tuoi spettatori.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video aggiungendo il logo, i colori e altri elementi visivi del tuo marchio utilizzando i nostri "Controlli di branding". Assicurati che la tua spiegazione dei prezzi si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio per un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di spiegazione dei prezzi selezionando la risoluzione e il rapporto d'aspetto desiderati, quindi "Esportalo" in pochi minuti. Il tuo video rifinito è pronto per essere condiviso su diverse piattaforme, chiarendo i tuoi prezzi con impatto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione sui Prezzi e l'Onboarding

Migliora la comprensione interna del team e l'onboarding dei clienti generando video di spiegazione dei prezzi chiari e coinvolgenti per scopi educativi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per video esplicativi?

HeyGen semplifica il processo con strumenti intuitivi di drag-and-drop, permettendo agli utenti di creare video esplicativi professionali in modo efficiente. La nostra piattaforma sfrutta l'AI avanzata per trasformare gli script in contenuti visivi coinvolgenti, rendendo la produzione video complessa accessibile per la creazione video fai-da-te.

Posso personalizzare gli elementi di branding e la qualità della voce narrante nei miei video HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del tuo marchio per un'esperienza video esplicativa personalizzata. La nostra generazione di voce narrante AI assicura alta qualità, completando perfettamente i tuoi contenuti visivi.

Quali opzioni di output tecnico sono disponibili per i video esplicativi di HeyGen?

HeyGen ti consente di scaricare i tuoi video esplicativi come file MP4 di alta qualità, pronti per l'uso immediato su varie piattaforme. Puoi anche regolare i rapporti d'aspetto e utilizzare il nostro editor robusto per eventuali rifiniture post-produzione necessarie, inclusi testi e didascalie dettagliate.

Quanto velocemente posso creare un video esplicativo animato utilizzando gli strumenti di HeyGen?

HeyGen consente la creazione rapida di video esplicativi animati convertendo direttamente il tuo script in video con avatar AI e scene. La nostra vasta libreria di modelli video accelera ulteriormente il processo, aiutandoti a ottenere un video rifinito in pochi minuti con il minimo sforzo.

