Crea un video di 60 secondi che dimostri come le piccole imprese possano annunciare rapidamente aggiornamenti di prodotto o notizie aziendali utilizzando un "creatore di video per comunicati stampa". Rivolgi questo video a team di marketing impegnati e startup, mostrando uno stile visivo pulito e professionale con testo conciso sullo schermo e una colonna sonora vivace. Sottolinea la facilità del Text-to-video da script per una rapida creazione di contenuti, evidenziando HeyGen come un efficiente "creatore di video online" e l'alta qualità della generazione di Voiceover.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per spiegare una nuova funzionalità software complessa, rivolto a sviluppatori e appassionati di tecnologia. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e preciso, utilizzando sovrapposizioni di testo dinamico sullo schermo per evidenziare i termini tecnici, accompagnato da un voiceover calmo e autorevole. Mostra come gli avatar AI possano presentare informazioni in modo chiaro, contribuendo a "contenuti video dinamici", e come i Sottotitoli/caption garantiscano l'accessibilità per gli spettatori che interagiscono con questo "editor video AI".
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 2 minuti per annunciare un lancio di prodotto importante, progettato per catturare l'attenzione di potenziali clienti, investitori e media. Questo video dovrebbe adottare uno stile cinematografico e visivamente ricco, mescolando musica di sottofondo ispiratrice con un voiceover professionale e simile a quello umano. Utilizza i diversi Template & scene di HeyGen per stabilire una narrazione coinvolgente, sfruttando i "modelli video" predefiniti, e dimostra la flessibilità del ridimensionamento e dell'esportazione del rapporto d'aspetto per varie "campagne di marketing".
Prompt di Esempio 3
Crea un tutorial di benvenuto di 1 minuto per i nuovi utenti, guidandoli attraverso i primi passi per creare il loro primo video con HeyGen. Rivolto ai creatori di contenuti alle prime armi, questo video dovrebbe presentare un approccio visivo amichevole e passo-passo con animazioni vivaci e istruzioni chiare sullo schermo, completato da un voiceover utile e incoraggiante. Evidenzia la semplicità di generare contenuti utilizzando il Text-to-video da script e il potenziale coinvolgente di integrare vari avatar AI per un'esperienza intuitiva con l'"editor video AI".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Comunicati Stampa

Trasforma rapidamente i tuoi comunicati stampa scritti in contenuti video dinamici con strumenti potenziati dall'AI, coinvolgendo il tuo pubblico in modo più efficace che mai.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da Testo
Incolla il testo del tuo comunicato stampa nell'editor, permettendo alla nostra AI di convertire istantaneamente il tuo testo in un video, sfruttando la funzione text-to-video.
2
Step 2
Seleziona un Modello Video
Scegli tra una varietà di modelli progettati professionalmente per fornire una base visivamente attraente e strutturata per l'annuncio del tuo comunicato stampa.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Introduci un avatar AI realistico per presentare il tuo comunicato stampa, migliorando il coinvolgimento e consegnando le tue notizie con un tocco professionale e umano.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Rivedi il tuo video di comunicato stampa completato, quindi esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati per una distribuzione immediata su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annuncia Traguardi e Storie di Successo

.

Comunica visivamente i successi aziendali, i successi dei clienti e aggiornamenti significativi, migliorando la narrazione e la credibilità del tuo brand.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per comunicati stampa?

HeyGen è un creatore di video online che semplifica la creazione di contenuti video dinamici per comunicati stampa. Il suo editor video AI trasforma i tuoi script in video professionali utilizzando la tecnologia text-to-video e modelli personalizzabili, perfetti per i video di notizie.

Quali opzioni di personalizzazione tecnica sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione tecnica attraverso il suo editor drag-and-drop, permettendoti di aggiungere media, sovrapposizioni di testo e animare il testo. Puoi anche applicare controlli di branding, personalizzare gli elementi video e utilizzare una ricca libreria multimediale per adattare i tuoi contenuti visivi.

HeyGen utilizza l'AI per la produzione video avanzata?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI avanzata per la generazione video end-to-end, con avatar AI realistici e una robusta generazione di voiceover da testo. Questa piattaforma video potenziata dall'AI consente la creazione di video nativi in modo rapido, rendendo accessibile una produzione sofisticata.

Posso esportare e condividere facilmente i video creati con HeyGen?

Assolutamente. Dopo aver creato i tuoi contenuti video dinamici con HeyGen, puoi facilmente esportare i file video in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Questo consente una condivisione online senza problemi per aumentare le condivisioni social e migliorare le tue campagne di marketing.

