Per i proprietari di piccole imprese e i marketer che mirano a migliorare il loro marketing sui social media, genera un video vivace di 30 secondi. Dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e coinvolgente con colori vivaci e grafiche dinamiche, supportato da una traccia audio energica e vivace. Assembla efficacemente questo video di presentazione professionale utilizzando i Template e le scene personalizzabili di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

È necessario un video esplicativo informativo di 60 secondi per formatori aziendali ed educatori per semplificare processi complessi attraverso una presentazione video online. Lo stile visivo dovrebbe rimanere pulito e professionale, incorporando illustrazioni animate chiare e una voce narrante calma e autorevole. Sfrutta la funzione Text-to-video da script di HeyGen per garantire una narrazione precisa e coerente.
Crea un video pitch deck persuasivo di 45 secondi su misura per investitori e imprenditori, progettato per presentare una nuova idea di business con il massimo impatto. L'estetica richiede un aspetto elegante, raffinato e professionale, integrando transizioni dinamiche, filmati di repertorio accattivanti e una voce narrante sicura e articolata. Migliora la tua narrazione visiva integrando elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Immagina un video creativo di 20 secondi che mostri un progetto studentesco o un portfolio personale, destinato a valutatori accademici o potenziali collaboratori. Questo pezzo dovrebbe vantare un approccio visivamente dinamico e coinvolgente, caratterizzato da tagli rapidi, grafiche personalizzate e una traccia musicale di sottofondo energica. Ottieni un'ottimizzazione perfetta per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Presentazione

Trasforma senza sforzo le tue idee in presentazioni video coinvolgenti con AI, template personalizzabili e potenti strumenti di editing per qualsiasi pubblico.

1
Step 1
Seleziona un Template
Scegli da una collezione diversificata di template personalizzabili per avviare la creazione del tuo video di presentazione, garantendo una base professionale per il tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Script
Dai vita al tuo script selezionando e integrando avatar AI per narrare la tua presentazione, convertendo senza soluzione di continuità il testo in un discorso coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza con Animazioni
Migliora l'appeal visivo applicando animazioni al tuo testo, immagini e scene, creando transizioni dinamiche e memorabili in tutto il tuo video.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo video e generarlo nel rapporto d'aspetto desiderato, quindi esporta facilmente la tua presentazione video accattivante per condividerla su diverse piattaforme.

Crea Pitch Deck e Video Esplicativi Coinvolgenti

Sviluppa pitch deck dinamici, video esplicativi e storie di successo dei clienti utilizzando l'AI per catturare il tuo pubblico e trasmettere efficacemente i messaggi chiave.

Come semplifica HeyGen la creazione di presentazioni video coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo offrendo una vasta libreria di template personalizzabili e un editor drag-and-drop facile da usare, permettendo a chiunque di produrre presentazioni video professionali con facilità. Puoi aggiungere animazioni e transizioni per catturare l'attenzione del tuo pubblico senza sforzo.

HeyGen può davvero generare una presentazione video AI da uno script?

Assolutamente. HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di generazione video AI per trasformare il tuo script di testo direttamente in una presentazione video dinamica, completa di avatar AI realistici e narrazione naturale. Questo semplifica la creazione di contenuti per varie esigenze come video esplicativi o video aziendali.

Quali tipi di presentazioni video posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di tipi di presentazioni video online, inclusi pitch deck accattivanti, video esplicativi informativi, video aziendali e contenuti coinvolgenti per il marketing sui social media. Personalizzali con i tuoi controlli di branding per un aspetto coerente.

HeyGen supporta l'aggiunta di miei media o registrazioni dello schermo a un video di presentazione?

Sì, HeyGen ti consente di integrare senza problemi i tuoi media, incluse registrazioni dello schermo, immagini e video, nei tuoi progetti di creatore di video di presentazione. Questo migliora i tuoi contenuti e rende le tue presentazioni video davvero uniche.

