Crea video straordinari con un creatore di video di presentazioni
Trasforma le tue diapositive in presentazioni video coinvolgenti con avatar IA e animazioni dinamiche per mantenere una coerenza di marca impeccabile.
Esplorare esempi
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.
Rivolto a educatori e formatori, questo video di 60 secondi mostra come la funzione di testo in video a partire da sceneggiature di HeyGen possa rivoluzionare i vostri materiali didattici. Con uno stile visivo pulito ed educativo, il video dimostra come trasformare piani di lezione in coinvolgenti video di diapositive, completi di narrazioni fuori campo. L'interfaccia intuitiva permette una facile collaborazione con il tuo team, assicurando che il tuo contenuto educativo sia sia informativo che visivamente accattivante.
Per i team di marketing che cercano di creare storie di marca coinvolgenti, questo video di 30 secondi evidenzia la versatilità della libreria multimediale e il supporto stock di HeyGen. Il video utilizza uno stile visivo vivace ed energico, perfetto per catturare l'attenzione dei potenziali clienti. Scopri come utilizzare i template di slide video per sviluppare una narrazione che si allinei con la voce del tuo marchio, mentre gli avatar IA aggiungono un tocco personale al tuo messaggio, rendendolo memorabile e accessibile.
Questo video di 90 secondi è pensato per i professionisti del mondo aziendale che desiderano migliorare le loro presentazioni aziendali. Con uno stile visivo sofisticato ed elegante, il video mostra l'utilizzo della generazione di voice-over di HeyGen per aggiungere un tocco professionale alle tue slide. Impara come mantenere la coerenza del marchio in tutte le tue presentazioni e usa la funzione di telecomando per una consegna impeccabile durante le presentazioni dal vivo. Il video si conclude con consigli su come esportare il tuo prodotto finale in diversi rapporti d'aspetto, assicurando la compatibilità con qualsiasi piattaforma.
Motore Creativo
Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA in azione
Creazione di Video Nativi
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generazione di video end-to-end
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Costruito con Struttura e Scopo
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casi d'uso
HeyGen rivoluziona la creazione di presentazioni e video con l'utilizzo di generatori di video basati sull'IA e modelli di diapositive video. Questo permette agli utenti di creare animazioni di diapositive dinamiche e presentazioni video coinvolgenti senza sforzo.
Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video IA.
Quickly produce captivating slideshow videos that maintain brand consistency and capture audience attention.
Crea video e clip accattivanti per i social network in pochi minuti.
Utilize AI-powered slideshow editing to create visually appealing video presentations for social media platforms.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare le mie presentazioni video?
HeyGen offre un potente generatore di video AI che trasforma le tue slide di presentazione in presentazioni video coinvolgenti. Con funzionalità come animazioni dinamiche delle slide e narrazioni fuori campo, puoi creare contenuti accattivanti che mantengono la coerenza del marchio.
Cosa rende uniche le presentazioni video di HeyGen?
I modelli di presentazione video di HeyGen sono progettati per essere sia creativi che versatili, permettendoti di incorporare grafiche animate e editing di presentazioni con intelligenza artificiale. Questo assicura che i tuoi video non siano solo visivamente attraenti, ma che siano anche in linea con l'identità del tuo marchio.
Posso collaborare con il mio team utilizzando HeyGen?
Sì, HeyGen facilita la collaborazione senza problemi con il tuo team. Puoi controllare a distanza il processo di editing, assicurando che tutti possano contribuire a creare una presentazione video coesiva e professionale.
HeyGen supporta l'esportazione di video in diversi formati?
Certamente, HeyGen ti permette di esportare video in vari formati e proporzioni d'aspetto, facilitando la condivisione del tuo contenuto su diverse piattaforme mantenendo un'alta qualità.