Crea un video esplicativo tecnico di 1 minuto per professionisti del settore tecnologico, dimostrando i principi fondamentali di una nuova API. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando gli "AI avatars" di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro, arricchito da voci AI realistiche per la "Generazione di voiceover". Questo "Generatore di video AI" rende accessibili argomenti complessi.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 45 secondi rivolto a nuovi utenti di software, illustrando come navigare una funzione specifica. Il video necessita di uno stile visivo coinvolgente e passo-passo con "Sottotitoli/didascalie" per la massima comprensione, facilmente creati online utilizzando la capacità di HeyGen di "Testo a video da script". Questa soluzione "Testo a Video AI" semplifica l'apprendimento di processi complessi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di aggiornamento prodotto di 1 minuto e 30 secondi rivolto a clienti esistenti e product manager, evidenziando i recenti miglioramenti tecnici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e autorevole, sfruttando il "Supporto media/stock" di HeyGen per integrare foto e video stock rilevanti e "Template e scene" professionali per una presentazione AI di alta qualità. Questo consente un montaggio video efficiente senza risorse esterne estese.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale coinvolgente di 60 secondi progettato per aziende e decisori tecnici, mostrando l'utilità unica di un nuovo strumento di sviluppo potenziato dall'AI. L'estetica dovrebbe essere moderna e d'impatto, con una nitida "Generazione di voiceover" e la flessibilità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per raggiungere efficacemente varie piattaforme. Questo "Generatore di video AI" semplifica la creazione di contenuti di alta qualità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Creatore di Video AI

Trasforma le tue idee in video AI professionali e coinvolgenti rapidamente e senza sforzo, senza necessità di esperienza pregressa nel montaggio video.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando il tuo script di testo o utilizzando "semplici suggerimenti di testo" per generare contenuti. La nostra capacità di Testo a video da script trasformerà il tuo input in una bozza video scena per scena.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio selezionando un "Avatar AI" espressivo dalla nostra collezione diversificata di avatars AI, assicurando che il tuo video abbia un presentatore professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Dinamici
Genera audio dal suono naturale aggiungendo "voci AI realistiche" al tuo script. La nostra Generazione di voiceover assicura un suono rifinito e professionale per i tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finito
Una volta soddisfatto, utilizza il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per preparare i tuoi "video AI" di alta qualità per la condivisione immediata su tutte le tue piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI da testo?

HeyGen consente agli utenti di trasformare semplici suggerimenti di testo in video AI raffinati senza sforzo. Il nostro avanzato generatore Testo a Video AI utilizza la tecnologia AI per creare contenuti dinamici con facilità.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per creare video AI coinvolgenti?

HeyGen offre una suite robusta di funzionalità, inclusi Avatars AI personalizzabili e voci AI realistiche per voiceover coinvolgenti. Genera automaticamente anche sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la portata dei tuoi video AI.

Posso creare rapidamente video professionali utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Assolutamente, HeyGen rende la creazione di video accessibile con un'interfaccia online intuitiva e una vasta libreria di template predefiniti. I creatori di contenuti possono produrre rapidamente video AI di qualità professionale senza un'esperienza estesa di montaggio video.

HeyGen è una piattaforma online di montaggio video AI?

Sì, HeyGen è un generatore di video AI online progettato per un montaggio e una creazione video efficienti direttamente nel tuo browser. Le sue capacità potenziate dall'AI ti permettono di semplificare l'intero processo, dallo script al video finale, tutto da un'unica piattaforma.

