Generatore di Video Annunci Pre-Roll: Crea Annunci Coinvolgenti Velocemente

Trasforma il tuo marketing con il nostro creatore di video annunci pre-roll, sfruttando strumenti AI per generare annunci video sorprendenti da testo.

Crea un annuncio pre-roll di 15 secondi accattivante, progettato per proprietari di piccole imprese e agenzie di marketing digitale che desiderano aumentare rapidamente le vendite. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e veloce con musica di sottofondo energica, enfatizzando una chiara call-to-action. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti coinvolgenti con generazione di Voiceover professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio pre-roll introduttivo di 30 secondi elegante, rivolto a consumatori esperti di tecnologia e early adopters per un nuovo prodotto software. Impiega un'estetica visiva futuristica con musica di sottofondo professionale e calma. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e i Template & scene predefiniti per mostrare le caratteristiche principali, garantendo una presentazione di alta qualità che si distingue tra le opzioni di creatori di video online.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio pre-roll informativo di 20 secondi rivolto a fornitori di servizi B2B e formatori aziendali, spiegando i vantaggi di una nuova piattaforma online. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale con un voiceover amichevole e esplicativo. Assicurati l'accessibilità aggiungendo Sottotitoli/caption generati da HeyGen, rendendolo uno strumento efficace per la creazione di annunci video.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio pre-roll vibrante di 25 secondi per marchi di e-commerce di moda e lifestyle, mirato a catturare l'attenzione del pubblico Gen Z. Il video necessita di uno stile audace e visivamente accattivante con musica pop moderna e accattivante. Incorpora il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali diversificate e assicurati che il risultato finale sia ottimizzato su piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Annunci Pre-Roll

Crea rapidamente annunci video pre-roll coinvolgenti ed efficaci con il nostro creatore di video online intuitivo, progettato per catturare l'attenzione e trasmettere il tuo messaggio.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli di annunci video progettati professionalmente per avviare il tuo processo creativo e garantire una solida base per il tuo annuncio pre-roll.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Aggiungi i tuoi media, testo e voiceover per personalizzare l'annuncio. Utilizza la nostra vasta libreria multimediale o carica i tuoi asset.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Incorpora il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding. Aggiungi sottotitoli per l'accessibilità e per rafforzare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio
Genera il tuo annuncio pre-roll finito in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere distribuito su piattaforme social come gli annunci YouTube, per raggiungere il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Testimonial dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci pre-roll coinvolgenti con AI, costruendo fiducia e incoraggiando nuove acquisizioni di clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come potente generatore di video annunci pre-roll per le mie campagne?

HeyGen semplifica la produzione creativa di annunci offrendo diversi modelli di annunci video e strumenti AI intuitivi. Puoi personalizzarli rapidamente con la voce, i visual e i controlli di branding specifici del tuo marchio per produrre annunci pre-roll accattivanti per varie piattaforme social, inclusi gli annunci YouTube.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen come creatore di video online per annunci video di impatto?

HeyGen fornisce un editor drag-and-drop facile da usare insieme a una ricca libreria multimediale per aiutarti a creare annunci video coinvolgenti. Integra facilmente avatar AI, voiceover personalizzati ed elementi di call-to-action chiari per catturare l'attenzione del tuo pubblico e aumentare le vendite.

HeyGen può aiutare a ottimizzare i miei annunci video per una maggiore portata e coinvolgimento del pubblico?

Assolutamente. L'editor video di HeyGen include funzionalità come sottotitoli/caption automatici e opzioni avanzate di text-to-speech, garantendo che il tuo messaggio sia accessibile a un pubblico globale. Puoi anche sfruttare gli avatar AI per trasmettere efficacemente il tuo contenuto, migliorando il coinvolgimento su diverse piattaforme social.

Come facilita HeyGen la rapida creazione di annunci video brandizzati?

Come leader nella creazione di annunci video, HeyGen accelera la creazione di contenuti con una gamma di modelli e scene personalizzabili e controlli di branding robusti. Puoi applicare rapidamente il tuo logo, i colori e generare voiceover coerenti per mantenere un'identità di marca coesa in tutte le tue campagne pubblicitarie, rendendo più facile aumentare le vendite.

