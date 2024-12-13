Creatore di Video Esplicativi: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Eleva la tua strategia di marketing con video esplicativi animati personalizzati, portati in vita da avatar AI realistici.

Produci un video esplicativo animato dinamico di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come un servizio complesso semplifica le loro operazioni. Utilizza uno stile visivo vibrante e moderno con musica di sottofondo vivace e una calda voce narrante AI, con gli avatar espressivi AI di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso i benefici chiave.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di creare un video di marketing conciso di 30 secondi per i marketer dei social media, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per evidenziare in modo efficiente le caratteristiche di un nuovo prodotto. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio elegante e professionale, accompagnato da una voce narrante coinvolgente, ottimizzando la velocità di creazione dei contenuti.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di produrre una demo di prodotto di 45 secondi, alimentata dal generatore di video AI di HeyGen, per i product manager, dettagliando meticolosamente un aggiornamento software innovativo? L'estetica desiderata è illustrativa e altamente coinvolgente, arricchita da una voce narrante professionale e una traccia audio chiara e informativa, sfruttando la capacità di trasformare il testo in video da script per una produzione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 3
Considera di creare un video esplicativo interno di 50 secondi per i nuovi membri del team, illustrando un nuovo flusso di lavoro con uno stile visivo altamente personalizzato. Questo video dovrebbe presentare un'estetica guidata da infografiche e brandizzata e una voce narrante AI diretta e informativa, dando priorità all'accessibilità per tutti gli spettatori attraverso la robusta funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per la Pianificazione Pre-Need

Crea con facilità video esplicativi professionali e coinvolgenti per la pianificazione pre-need, catturando il tuo pubblico e chiarendo argomenti complessi in modo efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video. La nostra funzione "Testo in video da script" ti aiuta a delineare rapidamente i tuoi video esplicativi, trasformando le idee in contenuti strutturati senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona Avatar Dinamici
Dai vita alla tua narrazione scegliendo tra una vasta gamma di "avatar AI". Personalizza il loro aspetto e i gesti per trasmettere perfettamente il messaggio dei tuoi video esplicativi animati e coinvolgere gli spettatori.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Trasforma il tuo script in una narrazione realistica utilizzando la nostra avanzata funzione di "Generazione di voiceover". Migliora l'accessibilità aggiungendo automaticamente "sottotitoli/caption" per tutti i tuoi video esplicativi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo contenuto professionale scegliendo le opzioni di "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" preferite. Condividi senza sforzo il tuo output di generatore di video AI di alta qualità su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e il Coinvolgimento dei Clienti

.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione per i workshop di pianificazione pre-need e le sessioni di educazione dei clienti attraverso video AI dinamici.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, permettendo agli utenti di produrre facilmente video esplicativi di alta qualità. Il suo editor drag-and-drop facile da usare, combinato con una vasta libreria di modelli video, semplifica notevolmente il processo di produzione.

Posso personalizzare lo stile e gli avatar per i miei video esplicativi animati in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di personalizzare gli stili e integrare diversi avatar AI nei tuoi video esplicativi animati. Puoi anche sfruttare il generatore di voce AI per migliorare ulteriormente la tua visione creativa.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare il contenuto video e l'esportazione?

HeyGen offre funzionalità robuste come l'integrazione senza soluzione di continuità di testo e sottotitoli e un editor video versatile per perfezionare il tuo contenuto. Per una distribuzione diversificata, puoi utilizzare varie opzioni di esportazione video, inclusa la ridimensionamento del rapporto d'aspetto per piattaforme come i social media.

HeyGen è adatto per creare video demo di prodotto e strategie di marketing coinvolgenti?

Sì, HeyGen è un eccellente creatore di video esplicativi per realizzare video demo di prodotto coinvolgenti che rafforzano la tua strategia di marketing. La sua potente capacità di trasformare il testo in video da script e i modelli video pronti all'uso lo rendono ideale per la comunicazione aziendale professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo