Generatore di Video per Campagne PPC Senza Sforzo per Più Conversioni

Produci rapidamente annunci video ad alto impatto e aumenta il tuo ROI trasformando qualsiasi script in un video dinamico con Testo-a-video da script.

I proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing spesso faticano a creare annunci video coinvolgenti per le loro campagne PPC. Immagina un video accattivante di 30 secondi che affronta questa sfida, caratterizzato da uno stile visivo moderno e pulito e una colonna sonora professionale e vivace. Questo video dovrebbe dimostrare con forza come i Template e le scene pre-progettati di HeyGen e la funzionalità rapida di Testo-a-video da script rendano la generazione di annunci video efficaci senza sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i marketer digitali e gli strateghi dei social media, è necessario un video di 45 secondi per illustrare la potenza dell'AI nella creazione di annunci ad alto impatto per i social media. Il video dovrebbe essere visivamente dinamico con musica di sottofondo alla moda, con gli avatar AI di HeyGen che trasmettono messaggi chiave attraverso una generazione di Voiceover chiara.
Prompt di Esempio 2
Le agenzie creative e i brand manager apprezzeranno un video sofisticato di 60 secondi che evidenzia HeyGen come un potente motore creativo per la generazione video end-to-end. Questo pezzo dovrebbe esprimere un'estetica elegante con musica cinematografica ispiratrice, facendo ampio uso della libreria multimediale/supporto stock per risorse di alta qualità e includendo sottotitoli/caption precisi per una maggiore portata.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale conciso di 30 secondi su misura per le aziende di e-commerce e i marketer delle performance, che dimostri come HeyGen guidi più conversioni nelle campagne Google Ads. Richiede uno stile visivo e audio diretto e orientato ai risultati con presentazioni di prodotto nitide, enfatizzando il ridimensionamento e l'esportazione senza soluzione di continuità del rapporto d'aspetto e le capacità efficienti di Testo-a-video da script per formati pubblicitari diversi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Campagne PPC

Produci rapidamente annunci video coinvolgenti e ad alto impatto per tutte le tue campagne PPC utilizzando l'AI, semplificando il tuo flusso creativo e massimizzando la tua portata.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di marketing nel generatore. La nostra AI trasformerà il tuo testo in una narrazione visiva, sfruttando la potenza del "Testo-a-video da script" per avviare il tuo processo di "generatore video AI".
2
Step 2
Seleziona i Visual
Seleziona tra "Template e scene" coinvolgenti per rappresentare visivamente il tuo script. La nostra piattaforma offre una varietà di opzioni per garantire che i tuoi "annunci video" catturino l'attenzione del tuo pubblico.
3
Step 3
Applica il Branding
Assicura la coerenza del brand in tutte le tue campagne utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)" completi. Questo aiuta a creare annunci "ad alto impatto" riconoscibili che si distinguono.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video utilizzando il "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per adattarsi ai requisiti specifici delle piattaforme, dalle "campagne Google Ads" ai social media. Genera e scarica i tuoi video finiti pronti per la distribuzione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in annunci video coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità con potenziali lead.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare annunci video ad alto impatto per i social media e le campagne PPC?

HeyGen ti consente di produrre annunci video ad alto impatto e annunci sui social media con facilità. Sfrutta il nostro motore creativo e i nostri ampi template di annunci video per generare contenuti coinvolgenti rapidamente, progettati per guidare più conversioni nelle tue campagne PPC.

Quali funzionalità offre HeyGen per una generazione video end-to-end efficiente?

HeyGen offre una soluzione di generazione video end-to-end, trasformando testo in video da script con avatar AI realistici e generazione di voiceover professionale. Questo semplifica il tuo flusso di lavoro, permettendo una rapida creazione di annunci video coinvolgenti.

HeyGen consente controlli di branding completi all'interno dei template di annunci video?

Assolutamente, HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori specifici del tuo brand direttamente nei template di annunci video. Questo assicura che tutti i tuoi annunci video e mockup pubblicitari mantengano un'identità di brand coerente.

Come ottimizza HeyGen gli annunci video per diverse piattaforme come Google Ads?

HeyGen semplifica l'ottimizzazione dei tuoi annunci video per diverse piattaforme offrendo un ridimensionamento del rapporto d'aspetto senza soluzione di continuità e varie opzioni di esportazione. Questo assicura che i tuoi contenuti siano perfettamente adattati per le campagne Google Ads e altri posizionamenti pubblicitari sui social media.

