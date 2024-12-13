Creatore di Video Pubblicitari PPC: Crea Annunci ad Alta Conversione Velocemente

Aumenta le conversioni degli annunci trasformando i tuoi script in video dinamici con la nostra funzione Testo in video da script.

Crea un video vivace di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, mostrando quanto sia facile lanciare campagne di video pubblicitari PPC accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e dinamico, accompagnato da una voce narrante allegra e amichevole, enfatizzando la potenza dei "Modelli e scene" predefiniti per generare rapidamente video pubblicitari professionali senza esperienza di design.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo convincente di 45 secondi rivolto ad agenzie di marketing e marketer di performance, illustrando come un Creatore di Video AI semplifica la produzione di creativi pubblicitari diversificati. Presenta un'estetica visiva professionale e pulita con una voce narrante autorevole, evidenziando l'efficienza ottenuta utilizzando "avatar AI" per un messaggio di marca coerente in tutte le tue campagne video.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial coinvolgente di 60 secondi per social media manager e creatori di contenuti su come massimizzare la portata dei video personalizzabili su varie piattaforme. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo ricco ed energico, accompagnato da una voce narrante entusiasta, dimostrando quanto sia facile adattare i contenuti per diversi canali utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e garantire l'accessibilità con "Sottotitoli/caption".
Prompt di Esempio 3
Immagina un pezzo promozionale conciso di 30 secondi rivolto a copywriter e aziende di e-commerce, illustrando la trasformazione senza soluzione di continuità del testo pubblicitario esistente in contenuti video pubblicitari accattivanti. Utilizza uno stile visivo semplice, diretto e ispirante con una voce narrante calda, sottolineando la potenza del "Testo in video da script" combinato con il "Supporto libreria multimediale/stock" per generare rapidamente video pubblicitari d'impatto dalle loro idee scritte.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari PPC

Crea facilmente video pubblicitari ad alto impatto per le tue campagne PPC con strumenti potenziati dall'AI, migliorando l'engagement e ottenendo risultati forti.

1
Step 1
Seleziona un Modello Vincente
Scegli tra una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente per iniziare rapidamente a creare i tuoi creativi pubblicitari, garantendo una solida base per la tua campagna.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto Pubblicitario
Utilizza il nostro editor drag-and-drop intuitivo per aggiungere il tuo script e i tuoi elementi visivi. Sfrutta il nostro Creatore di Video AI per generare scene dinamiche o avatar AI per una narrazione coinvolgente.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Integra l'identità unica del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per aggiungere il tuo logo, colori specifici e font. Migliora la chiarezza con voci narranti professionali e sottotitoli.
4
Step 4
Esporta Video Pubblicitari Ottimizzati
Finalizza il tuo annuncio scegliendo le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione ottimali per varie piattaforme social, assicurando che i tuoi video pubblicitari siano perfettamente preparati per le tue campagne PPC.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti negli Annunci

.

Sfrutta video potenti basati su AI per presentare autentiche storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e incoraggiando nuove acquisizioni di clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei creativi pubblicitari per le campagne PPC?

HeyGen, come Creatore di Video AI, ti consente di produrre rapidamente creativi pubblicitari di alta qualità. Sfruttando avatar AI e video personalizzabili, puoi creare contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione e generano risultati per le tue campagne pubblicitarie PPC.

HeyGen offre strumenti facili da usare per la creazione efficiente di video pubblicitari?

Assolutamente. HeyGen è progettato per essere un creatore di video pubblicitari intuitivo, con una vasta gamma di modelli video professionali e un editor drag-and-drop semplice. Questo ti permette di produrre video pubblicitari accattivanti rapidamente e senza sforzo, senza bisogno di una vasta esperienza di editing.

Come supporta HeyGen la coerenza del marchio nei video pubblicitari PPC?

HeyGen funziona come un potente creatore di video pubblicitari PPC che garantisce l'integrità del tuo marchio in tutte le tue campagne. Puoi utilizzare controlli di branding completi per incorporare il tuo logo, colori personalizzati e stili visivi specifici, rendendo i tuoi video pubblicitari distintivi e professionali.

HeyGen può trasformare il testo pubblicitario scritto in video pubblicitari dinamici?

Sì, gli strumenti avanzati di HeyGen basati su AI sono eccezionalmente abili nel convertire il tuo testo pubblicitario in video pubblicitari accattivanti. Funzionalità come testo in video da script e generazione di voce narrante realistica ti permettono di animare facilmente i tuoi messaggi e creare contenuti d'impatto.

