Immagina di creare un video esplicativo di 45 secondi, amichevole e professionale, progettato per i nuovi dipendenti, che li guidi dettagliatamente attraverso le politiche aziendali di "lavoro da casa". Questo video coinvolgente dovrebbe presentare un cast diversificato di avatar AI che comunicano chiaramente le linee guida chiave, garantendo chiarezza e conformità fin dal primo giorno.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo eLearning convincente di 60 secondi per la formazione sulla conformità, dove le normative complesse vengono trasformate in un formato facilmente digeribile. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per narrare il contenuto, abbinato a uno stile visivo moderno e pulito, rendendo concreti i concetti astratti per tutti i discenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un segmento di documentazione video dinamico di 30 secondi che mostri il nuovo processo di invio digitale per i rapporti di spesa. Questa breve demo del prodotto, destinata ai team interni e agli stakeholder, dovrebbe presentare una generazione di voiceover chiara e autorevole per guidare gli utenti passo dopo passo attraverso la politica aggiornata, evidenziando i guadagni di efficienza.
Prompt di Esempio 3
Crea un video accessibile di 50 secondi per le comunicazioni interne aziendali, dettagliando le Procedure Operative Standard (SOP) critiche per la privacy dei dati. Questo video, con uno stile visivo coerente con i controlli di branding, deve essere facile da seguire per tutti i dipendenti dell'azienda e dovrebbe includere sottotitoli/didascalie per migliorare la comprensione e l'accessibilità, specialmente in ambienti rumorosi o per chi non è madrelingua.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Esplicativi sulle Politiche

Trasforma senza sforzo politiche complesse e SOP in video esplicativi coinvolgenti con AI, garantendo una comunicazione chiara e una migliore conformità in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Incolla il testo della tua politica o istruzioni dettagliate direttamente in HeyGen. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di conversione da testo a video per trasformare istantaneamente il tuo contenuto scritto in un copione video dinamico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio. Scegli un avatar che meglio si adatta al tono del tuo video esplicativo sulle politiche.
3
Step 3
Applica il Branding e Affina
Integra il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Questo assicura che i tuoi video esplicativi sulle politiche siano perfettamente allineati con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Genera e Condividi
Una volta finalizzato, esporta il tuo video esplicativo sulle politiche di alta qualità in vari formati. Condividi facilmente il tuo nuovo video esplicativo in tutta la tua organizzazione per semplificare la formazione e la comunicazione.

Casi d'Uso

Chiarisci Politiche Complesse con Video Esplicativi

Utilizza l'AI per semplificare politiche e procedure aziendali intricate, creando video esplicativi chiari e coinvolgenti per una migliore comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione dei miei video esplicativi?

HeyGen ti consente di creare video esplicativi coinvolgenti senza sforzo utilizzando la tecnologia avanzata di creazione video AI. La nostra libreria diversificata di modelli video e avatar AI aiuta a semplificare la tua produzione, garantendo contenuti coinvolgenti per qualsiasi argomento.

Quali capacità AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen fornisce capacità AI all'avanguardia come avatar AI realistici e conversione fluida da testo a video, trasformando i copioni in contenuti dinamici. Puoi anche sfruttare la generazione di voiceover AI robusta per aggiungere una narrazione dal suono naturale ai tuoi video.

HeyGen può semplificare la creazione di video esplicativi sulle politiche?

Assolutamente, HeyGen agisce come un potente generatore di video esplicativi sulle politiche, semplificando la produzione di contenuti di formazione sulla conformità e politiche aziendali coinvolgenti. Puoi mantenere la coerenza del marchio attraverso controlli di branding personalizzabili, garantendo video professionali e informativi.

Quanto velocemente posso produrre documentazione video di alta qualità con HeyGen?

Gli strumenti AI generativi di HeyGen e l'editor video intuitivo consentono una rapida creazione di documentazione video di alta qualità. Puoi trasformare le tue idee in video raffinati significativamente più velocemente rispetto ai metodi tradizionali, aumentando la produttività.

