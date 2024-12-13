Generatore di Video di Aggiornamento delle Politiche: Semplifica le Comunicazioni

Crea rapidamente video professionali di annuncio delle politiche con AI avatars per aggiornamenti chiari e coinvolgenti.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto che spieghi l'aggiornamento della nuova politica sulla privacy dei dati ai team IT interni, utilizzando gli "AI avatars" di HeyGen per presentare i cambiamenti chiave. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e pulito, completato da una "generazione di voiceover" chiara e autorevole per garantire precisione tecnica e comprensione per coloro che sono incaricati dell'implementazione. Questo "generatore di video di aggiornamento delle politiche" aiuta a semplificare informazioni complesse.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 90 secondi rivolto ai team HR e agli ufficiali di conformità, mostrando come HeyGen possa semplificare la "formazione sulla conformità" attraverso la sua piattaforma intuitiva. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con dimostrazioni passo-passo e "sottotitoli/didascalie" per evidenziare dettagli legali importanti. Utilizza la funzione "Testo a video da script" per convertire rapidamente i materiali di formazione in contenuti video accessibili.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un conciso video di 45 secondi di "annuncio delle politiche" per tutti i dipendenti, introducendo le nuove linee guida per il lavoro a distanza. Il video dovrebbe avere uno stile visivo amichevole e accogliente, incorporando filmati dinamici di "libreria multimediale/supporto stock" che risuonano con una forza lavoro diversificata. Impiega la "generazione di voiceover" di HeyGen per trasmettere il messaggio in un tono caldo e conversazionale, rendendo i "video brevi" coinvolgenti e facilmente digeribili.
Prompt di Esempio 3
Produci un dettagliato video di 2 minuti di "spiegazione" per un dipartimento specifico, guidandoli attraverso una nuova funzione critica in uno strumento interno che applica una recente politica. Il video richiede uno stile visivo chiaro e istruttivo, ricco di condivisione dello schermo e testo a schermo, dimostrando passaggi pratici. Sfrutta la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per una narrazione precisa ed esplora il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare il tutorial per varie piattaforme di comunicazione interna, dimostrando la "creazione automatizzata di contenuti".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Aggiornamento delle Politiche

Trasforma cambiamenti complessi delle politiche in video coinvolgenti e facili da comprendere in pochi minuti, assicurando che il tuo team sia sempre informato e conforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il testo del tuo aggiornamento delle politiche nell'editor. Sfrutta la potenza del testo a video per convertire istantaneamente il tuo contenuto in una narrazione visiva.
2
Step 2
Seleziona il Tuo AI Avatar e Voce
Scegli tra una vasta gamma di AI avatars per presentare la tua politica. Poi, seleziona un voiceover AI che si adatti perfettamente al tono e al messaggio del tuo brand.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra l'identità visiva della tua azienda utilizzando i controlli di branding per aggiungere loghi, regolare i colori e garantire la coerenza del brand in tutti i tuoi video di politiche.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video professionale di aggiornamento delle politiche. Puoi quindi facilmente scaricare e condividere i tuoi video creati attraverso vari canali di comunicazione interna per informare il tuo team in modo efficiente.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il coinvolgimento nella formazione sulle politiche

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle informazioni critiche sulle politiche attraverso video di formazione dinamici e potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di aggiornamento delle politiche?

HeyGen semplifica la generazione di video di aggiornamento delle politiche permettendoti di trasformare uno script in video utilizzando realistici AI avatars e voiceover AI. Questo potente generatore di video AI consente una creazione di contenuti rapida ed efficiente per tutti i tuoi video di annuncio delle politiche.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per il branding nei video aziendali?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti all'interno del suo editor intuitivo, permettendoti di integrare senza problemi il logo della tua azienda e i colori specifici del brand. Questo assicura che tutti i tuoi video di formazione per i dipendenti e di spiegazione mantengano un aspetto coerente e professionale.

HeyGen può aiutare a creare contenuti multilingue per la formazione sulla conformità globale?

Sì, HeyGen supporta la creazione di contenuti multilingue, rendendolo uno strumento eccellente per la formazione sulla conformità globale. Con voiceover AI e sottotitoli e didascalie automatiche, puoi facilmente produrre video di formazione accessibili per un pubblico diversificato.

HeyGen supporta funzionalità complete di sottotitoli e didascalie per l'accessibilità?

Assolutamente. HeyGen genera automaticamente sottotitoli e didascalie per tutti i tuoi video, migliorando l'accessibilità e la comprensione. Questa funzione è cruciale per una formazione efficace dei dipendenti e per garantire che i tuoi messaggi siano chiaramente compresi.

