Crea un video professionale di 45 secondi per la comunicazione interna ai dipendenti, dettagliando la nuova politica di lavoro a distanza. Questo video esplicativo sull'aggiornamento della politica dovrebbe mantenere uno stile visivo chiaro e informativo e un tono audio rassicurante, utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen per generare una narrazione accurata e avatar AI per presentare le informazioni in modo coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo animato di 60 secondi rivolto ai clienti esterni, chiarendo i recenti cambiamenti ai nostri accordi sul livello di servizio. Il video necessita di uno stile visivo amichevole e accessibile e di una voce narrante vivace per semplificare argomenti complessi, sfruttando i diversi Template e scene di HeyGen per un'impostazione rapida e la generazione di Voiceover per una narrazione coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di prodotto conciso di 30 secondi per annunciare un aggiornamento significativo alla nostra politica di utilizzo del prodotto, rivolto ai clienti esistenti sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e diretto, con musica di sottofondo d'impatto, assicurando che i dettagli cruciali siano trasmessi chiaramente con i Sottotitoli/caption di HeyGen per un'ampia accessibilità e utilizzando i Template e scene esistenti per un rapido dispiegamento.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di formazione politica completo di 90 secondi per i nuovi assunti, guidandoli attraverso le procedure di conformità aziendale. Questo video esplicativo richiede un approccio visivo educativo e strutturato e una consegna audio chiara e di supporto, facendo ampio uso della libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali pertinenti e garantendo una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video Esplicativi per Aggiornamenti di Politica

Converti senza sforzo documenti di politica complessi in video esplicativi chiari e coinvolgenti per informare ed educare tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il testo dell'aggiornamento della politica e converti istantaneamente in una narrazione video utilizzando la capacità Text-to-video da script.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Scegli tra una vasta gamma di Template e scene pre-progettati per stabilire rapidamente una base professionale e coinvolgente per il tuo video.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra facilmente l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di Branding (logo, colori) per garantire che il tuo video esplicativo si allinei perfettamente con le linee guida del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video esplicativo sulla politica finito, sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per una distribuzione senza interruzioni su varie piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione Politica

Migliora il coinvolgimento e la ritenzione degli apprendenti per gli aggiornamenti di politica attraverso video esplicativi dinamici e potenziati dall'AI che catturano il pubblico.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi per aggiornamenti di politica?

HeyGen ti consente di creare facilmente video esplicativi chiari sugli aggiornamenti di politica utilizzando il suo intuitivo creatore di video AI. Sfrutta le avanzate capacità di Text-to-video e avatar AI realistici per semplificare argomenti complessi, assicurando che il tuo pubblico comprenda ogni dettaglio.

Posso personalizzare il branding dei miei video esplicativi con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video esplicativi si allineino perfettamente con il tuo marchio. Puoi personalizzare ogni elemento, incluso l'uso del tuo logo e dei colori del marchio all'interno di vari template video per un aspetto professionale.

Cosa rende efficace la generazione di video AI di HeyGen per le comunicazioni interne?

La generazione di video AI di HeyGen è altamente efficace per i video di comunicazione interna, trasformando i testi in contenuti coinvolgenti. I nostri avatar AI avanzati e la generazione di voiceover naturale assicurano che i tuoi messaggi siano trasmessi chiaramente e in modo coerente al tuo team.

HeyGen è adatto per creare vari tipi di video esplicativi animati?

Sì, HeyGen è incredibilmente versatile per produrre vari video esplicativi animati, dai video esplicativi di prodotto alla formazione sulle politiche. La sua interfaccia user-friendly drag-and-drop e la ricca libreria di template video rendono la creazione di video professionali accessibile a tutti.

