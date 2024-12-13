Creatore di Video di Formazione sulle Politiche: Conformità Rapida e Coinvolgente

Trasforma politiche complesse in contenuti coinvolgenti con i nostri modelli intuitivi e scene, migliorando la ritenzione dell'apprendimento dei dipendenti.

Per i nuovi dipendenti che seguono la formazione sulla conformità, è necessario un video di 60 secondi per spiegare chiaramente le politiche aziendali sulla privacy dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e diretto, con un avatar AI che fornisce informazioni chiave con un tono autorevole ma accessibile per garantire chiarezza e coinvolgimento. Gli avatar AI di HeyGen sono ideali per presentare efficacemente queste complesse normative come parte cruciale dell'inserimento dei dipendenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I responsabili delle risorse umane che desiderano personalizzare l'esperienza di benvenuto per i nuovi assunti possono creare un video introduttivo coinvolgente di 90 secondi. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e ottimista, incorporando i colori del marchio personalizzati e una voce calda per trasmettere efficacemente la cultura aziendale. Con la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, un messaggio di benvenuto scritto può essere rapidamente trasformato in un video di onboarding dinamico e memorabile.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video guida di 45 secondi per i membri del team esistenti, illustrando le caratteristiche principali di un nuovo aggiornamento software. Il video necessita di una presentazione visiva pulita e passo-passo con testo chiaro sullo schermo e una voce calma e istruttiva per facilitare una rapida comprensione. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per produrre una spiegazione audio coerente e di alta qualità per questo essenziale pezzo di documentazione video, aiutando a mantenere un flusso di lavoro efficiente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione aziendale completo di 2 minuti per i responsabili di reparto, delineando le migliori pratiche per una collaborazione efficace del team. Questo video dovrebbe esibire uno stile visivo dinamico con scene e transizioni varie, accompagnato da un tono audio motivazionale e chiaro per ispirare ed educare. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per costruire un modulo lucido e professionale che contribuisca significativamente alla ritenzione dell'apprendimento in tutta l'organizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sulle Politiche

Trasforma documenti di politiche complesse in video di formazione chiari, coinvolgenti e professionali senza sforzo per garantire comprensione e conformità dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia inserendo le informazioni sulle tue politiche. Sfrutta la nostra funzione "Testo-a-video da script" per convertire istantaneamente il tuo contenuto scritto in una bozza video modificabile.
2
Step 2
Aggiungi Visual e Audio Coinvolgenti
Migliora il tuo video sulle politiche selezionando una gamma diversificata di "avatar AI" per presentare le informazioni, garantendo che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video per adattarlo all'aspetto e al feeling della tua azienda utilizzando i "Controlli di branding" completi per aggiungere loghi, colori e font.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione e utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per prepararlo per varie piattaforme, garantendo una condivisione senza problemi con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Documentazione di Politiche Complesse

.

Trasforma documenti di politiche lunghi e procedure operative standard (SOP) in documentazione video chiara, concisa e coinvolgente per una migliore comprensione e conformità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione aziendale?

HeyGen consente alle aziende di creare efficientemente video di formazione aziendale professionali utilizzando il suo generatore di video AI. Con modelli intuitivi e funzionalità di testo-a-video da script, puoi produrre rapidamente contenuti coinvolgenti senza esperienza estesa nella produzione video, semplificando i tuoi sforzi formativi.

Posso utilizzare avatar AI e voiceover AI per i miei video di onboarding dei dipendenti con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre una vasta selezione di avatar AI e voiceover AI realistici che puoi integrare nei tuoi video di onboarding dei dipendenti. Questo ti permette di fornire video di onboarding coerenti, personalizzati e altamente coinvolgenti che migliorano l'esperienza dei nuovi assunti.

Quali controlli di branding sono disponibili per i video di formazione sulle politiche e conformità creati con HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video di formazione sulle politiche e i materiali di conformità siano allineati con l'identità visiva della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i font personalizzati, rendendo la tua documentazione video professionale e coerente.

Come può HeyGen migliorare la ritenzione dell'apprendimento con contenuti coinvolgenti e sottotitoli automatici?

HeyGen migliora significativamente la ritenzione dell'apprendimento consentendo la creazione di contenuti coinvolgenti con visual dinamici e comunicazione chiara. Funzionalità come sottotitoli/caption automatici garantiscono ulteriormente accessibilità e comprensione, rendendo le tue risorse educative più efficaci per tutti i discenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo