Sviluppa un video di 90 secondi per "apprendimento e sviluppo" rivolto ai team L&D, mostrando come aggiornare rapidamente i "video di formazione" con nuove informazioni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e vivace, utilizzando grafica animata e una voce AI amichevole, facilmente realizzabile attraverso i diversi "Modelli e scene" di HeyGen e le opzioni robuste di "Generazione di voiceover".
Genera un video conciso di 45 secondi specificamente per i manager per diffondere una nuova "SOP" (Procedura Operativa Standard) ai loro team, adottando uno stile visivo diretto e pratico. Un "avatar AI" dovrebbe dimostrare chiaramente i passaggi chiave, completato da "Sottotitoli/didascalie" per massima chiarezza e accessibilità, assicurando che il "voiceover AI" articoli perfettamente ogni istruzione.
Produci una panoramica completa di 2 minuti delle politiche per i professionisti delle risorse umane in grandi aziende, concentrandoti su "formazione scalabile" e "formazione dei dipendenti" per una forza lavoro diversificata. Il video dovrebbe avere uno stile visivo aziendale e raffinato, utilizzando la "Generazione di voiceover" di HeyGen per supportare le esigenze linguistiche diverse e il "Supporto libreria multimediale/stock" per mantenere un'identità di marca coerente attraverso più aggiornamenti delle politiche.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per la Formazione sulle Politiche

Produci rapidamente video di formazione sulle politiche professionali e coinvolgenti con l'AI, semplificando le tue iniziative di apprendimento e sviluppo aziendale.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando le informazioni sulle tue politiche. Utilizza la funzione di testo a video per trasformare il tuo script in un video dinamico, garantendo accuratezza e coerenza per la formazione sulla conformità.
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Aumenta il coinvolgimento selezionando da una gamma diversificata di avatar AI per presentare i tuoi contenuti sulle politiche. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli al tuo marchio e al tuo pubblico per una formazione dei dipendenti efficace.
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Integra l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di branding per loghi e colori. Aggiungi sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità e rafforzare i messaggi chiave, rendendo i tuoi video di formazione inclusivi.
Step 4
Genera e Condividi
Genera senza sforzo il tuo video di formazione sulle politiche completato. Distribuisci questi video di formazione aziendale professionali sulle tue piattaforme di apprendimento, assicurando una comprensione e un'adesione diffuse alle politiche.

Semplifica le Linee Guida delle Politiche Complesse

Semplifica le linee guida delle politiche complesse con video generati dall'AI chiari e facili da comprendere, migliorando la comprensione e la conformità per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di generazione video AI per creare video di formazione potenziati dall'AI a partire da un semplice testo. Gli utenti possono digitare il loro script e la piattaforma di HeyGen genererà il video con avatar AI realistici e voiceover AI sincronizzato, semplificando notevolmente il processo di creazione dei video di formazione.

Posso personalizzare gli avatar AI e il branding nei miei video di formazione aziendale?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare gli avatar AI per adattarli allo stile del tuo marchio e integrare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video di formazione aziendale. Questo assicura un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti di apprendimento e sviluppo.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare l'accessibilità dei video e la portata globale?

HeyGen supporta sottotitoli/didascalie automatici e generazione di voiceover AI in oltre 140 lingue, migliorando notevolmente l'accessibilità dei video e consentendo una portata globale per i tuoi materiali di formazione. Questo supporto multilingue assicura che i tuoi contenuti siano compresi da un pubblico diversificato.

Qual è l'approccio di HeyGen per semplificare gli aggiornamenti dei video di formazione sulle politiche?

HeyGen, come leader nella generazione di video di formazione sulle politiche, semplifica gli aggiornamenti del materiale di formazione permettendo modifiche facili agli script di testo nel suo editor intuitivo. Questa capacità di "aggiornamenti senza sforzo" significa che puoi rapidamente rivedere politiche o procedure senza dover rigirare, assicurando che i tuoi contenuti rimangano sempre aggiornati e conformi.

