Creatore di Video Riassuntivi delle Politiche: Spiegazioni Chiare e Coinvolgenti

Trasforma politiche complesse in video facili da comprendere, aumentando l'engagement con avatar AI dinamici.

Crea un video istruttivo di 60 secondi per i nuovi dipendenti che spieghi la politica aggiornata sul lavoro a distanza. Il pubblico di riferimento è composto da tutti i membri del personale che devono comprendere i recenti cambiamenti. Visivamente, utilizza un'estetica professionale e pulita con sovrapposizioni di testo chiare e un tono amichevole e incoraggiante nella voce fuori campo. Impiega un avatar AI per presentare i punti chiave, sfruttando la funzione di avatar AI di HeyGen per semplificare efficacemente le politiche complesse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi per il dipartimento finanziario che delinei le nuove procedure di formazione sulla conformità alla sicurezza dei dati. Il video dovrebbe rivolgersi a professionisti impegnati e presentare visual dinamici, musica di sottofondo vivace e una voce chiara, autorevole ma accessibile. Utilizza la capacità di testo-a-video di HeyGen per convertire rapidamente il documento di politica in un riassunto digeribile, assicurando che la formazione sulla conformità sia sia informativa che facile da seguire.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di 30 secondi che riassuma le nuove iniziative HR del trimestre per tutti i dipendenti dell'azienda. Questo video mira a migliorare l'impegno nella formazione e nella comunicazione, rendendo accessibili informazioni complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirato agli infografici con colori vivaci e transizioni animate, accompagnato da una voce fuori campo energica e professionale. Inizia con i modelli e le scene di HeyGen per impostare rapidamente un riassunto visivamente attraente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video 'how-to' di 90 secondi per gli utenti esistenti che introduca un importante aggiornamento delle funzionalità del nostro software, con l'obiettivo di generare video di sensibilizzazione coinvolgenti. Il pubblico di riferimento è costituito da clienti esperti di tecnologia che preferiscono un apprendimento rapido e visivo. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno con dimostrazioni di condivisione dello schermo e una voce fuori campo calma e informativa. Assicurati l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli/caption utilizzando la funzione di HeyGen per una maggiore portata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Riassuntivi delle Politiche

Trasforma rapidamente politiche intricate in riassunti video chiari, concisi e coinvolgenti per aumentare la comprensione e la ritenzione.

1
Step 1
Inserisci il Contenuto della Tua Politica
Inizia incollando il testo della tua politica o caricando documenti come PDF, Word o PowerPoint. Il nostro AI elaborerà questo input per semplificare le politiche complesse, estraendo le informazioni chiave per il tuo riassunto video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il presentatore professionale del tuo riassunto politico. Personalizza il loro aspetto e la voce per creare un video parlante coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Visual Dinamici e Audio
Migliora il tuo video con visual dinamici, inclusi media di stock, sovrapposizioni di testo e grafica per illustrare i punti chiave. Integra musica di sottofondo adatta per una presentazione raffinata e accattivante.
4
Step 4
Genera il Tuo Video Esplicativo
Una volta perfezionato il tuo video, clicca semplicemente per renderizzare il tuo video esplicativo. Esportalo nel formato di aspetto desiderato, pronto per essere condiviso su piattaforme per una comunicazione e formazione efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni delle Politiche Complesse

.

Trasforma documenti di politiche intricate in video esplicativi chiari e facili da comprendere, rendendo accessibili informazioni complesse.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a semplificare politiche complesse in video coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che eccelle nel trasformare informazioni intricate, come le politiche, in video riassuntivi chiari e concisi. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI e capacità di testo-a-video per creare video esplicativi che aumentano la comprensione e l'engagement.

Quali capacità offre HeyGen per generare video di sensibilizzazione e formazione coinvolgenti?

HeyGen fornisce funzionalità robuste progettate per aumentare l'impegno nella formazione e nella comunicazione, permettendoti di generare video di sensibilizzazione coinvolgenti con visual dinamici. Gli utenti possono selezionare tra vari avatar AI e sfondi, insieme alla generazione di voce fuori campo, per creare video parlanti di impatto per diverse esigenze di comunicazione.

HeyGen può creare contenuti video direttamente da un copione o input di testo?

Sì, il potente creatore di video AI di HeyGen ti consente di convertire senza problemi i tuoi copioni scritti o testi direttamente in contenuti video di alta qualità. La nostra funzionalità di testo-a-video, combinata con avatar AI realistici e voci fuori campo personalizzabili, semplifica notevolmente la produzione video.

Come agisce HeyGen come un efficiente creatore di video AI per i professionisti?

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo un creatore di video AI indispensabile per i professionisti impegnati. Offre strumenti intuitivi per creare riassunti video accattivanti, integrare grafica e gestire i controlli di branding, accelerando la creazione di contenuti senza sacrificare la qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo