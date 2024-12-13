Creatore di Video per il Lancio di Politiche per Annunci Senza Intoppi

Trasforma annunci complessi di lancio di politiche in video esplicativi chiari e coinvolgenti utilizzando il Text-to-Video avanzato.

Crea un video di 45 secondi per il lancio di una nuova politica aziendale, rivolto ai dipendenti interni, introducendo una nuova linea guida sulla presenza. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e affidabile, incorporando un tono rassicurante tramite una generazione di Voiceover nitida per articolare chiaramente i benefici e i dettagli di implementazione, favorendo comprensione e conformità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video esplicativo conciso di 60 secondi per tutti i dipendenti, dettagliando la nuova politica di congedo parentale. Utilizza uno stile visivo coinvolgente e amichevole con un avatar AI per presentare direttamente le informazioni, arricchito con Sottotitoli/caption chiari per l'accessibilità, assicurando che ogni dipendente comprenda i cambiamenti principali e i loro diritti.
Produci un video dinamico di 30 secondi rivolto ai clienti esistenti per annunciare un aggiornamento significativo del video di lancio del prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando il Text-to-video da script per trasmettere rapidamente nuove funzionalità e miglioramenti, incoraggiando un coinvolgimento immediato e l'esplorazione delle capacità potenziate del prodotto.
Progetta un video di formazione interna di 50 secondi per i nuovi assunti, illustrando le migliori pratiche di cybersecurity dell'azienda. Utilizza un approccio visivo pulito e istruttivo con Template e scene pre-progettate per semplificare informazioni complesse, garantendo un'esperienza chiara e informativa per un'introduzione efficace ai protocolli di sicurezza critici.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per il Lancio di Politiche

Ottimizza le tue comunicazioni interne e garantisci una chiara comprensione delle nuove politiche con video professionali e coinvolgenti.

Step 1
Crea il Tuo Script di Politica
Inizia inserendo il testo della tua politica. La capacità di Text-to-video da script di HeyGen trasforma il tuo contenuto scritto in un video coinvolgente, ponendo le basi per il tuo annuncio.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Scegli il presentatore virtuale perfetto per comunicare il tuo aggiornamento di politica con chiarezza e professionalità.
Step 3
Applica il Tuo Brand Kit
Rafforza l'identità della tua organizzazione applicando i controlli di Branding. Integra il tuo logo, colori e font per garantire un aspetto coerente e professionale per il tuo video di lancio di politica.
Step 4
Aggiungi Funzionalità di Accessibilità
Assicurati che il tuo video di politica sia accessibile a tutti abilitando i Sottotitoli/caption. Questa funzione migliora la comprensione e raggiunge un pubblico più ampio durante i tuoi annunci di lancio.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse sulle Politiche

Trasforma dettagli complessi delle politiche in spiegazioni video facilmente digeribili, rendendo le informazioni complesse accessibili e migliorando la comprensione per tutto il personale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo di creazione video?

HeyGen potenzia il tuo processo creativo di creazione video offrendo una suite di strumenti come un Generatore di Script AI, Template e scene personalizzabili, e una vasta gamma di avatar AI. Questo ti permette di dare vita rapidamente alla tua visione, sia per il marketing che per le comunicazioni interne.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per contenuti diversi?

HeyGen si distingue come un potente creatore di video AI perché trasforma senza sforzo il Text-to-Video con voiceover AI realistico e Sottotitoli/caption. Questo lo rende ideale per produrre video esplicativi di alta qualità, video di formazione o anche Campagne Video Automatizzate in modo efficiente.

HeyGen può aiutare nella creazione di video esplicativi professionali o video dimostrativi di prodotto?

Sì, HeyGen è specificamente progettato per semplificare la creazione di video esplicativi professionali e video dimostrativi di prodotto coinvolgenti. Con strumenti intuitivi ed elementi personalizzabili, puoi presentare efficacemente informazioni complesse o mostrare nuove funzionalità di lancio del prodotto con facilità.

HeyGen offre avatar AI personalizzabili e opzioni di branding?

Assolutamente, HeyGen fornisce una selezione diversificata di avatar AI che possono essere personalizzati per adattarsi alle tue esigenze specifiche e al tuo messaggio. Inoltre, la nostra funzionalità Brand Kit ti consente di mantenere un branding coerente in tutti i tuoi annunci di lancio e contenuti video con loghi e colori personalizzati.

