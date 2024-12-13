Generatore di Video per Documentazione di Policy: Semplifica la Formazione

Trasforma documenti complessi in video di formazione aziendale coinvolgenti e guide pratiche istantaneamente, potenziati da avatar AI intelligenti.

Crea un video istruttivo coinvolgente di 90 secondi destinato ai responsabili IT e ai direttori delle risorse umane, illustrando il flusso di lavoro semplificato per convertire documenti di policy estesi in contenuti video accattivanti utilizzando una piattaforma video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, con sovrapposizioni di testo concise sullo schermo e una voce chiara e informativa generata dalla funzione di generazione vocale di HeyGen, assicurando che ogni dettaglio tecnico sia articolato con precisione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento sulla conformità di 2 minuti, rivolto a responsabili della conformità e specialisti della formazione, che spieghi chiaramente i recenti cambiamenti normativi. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna e affidabile, utilizzando un avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo accessibile, completato da uno stile audio coinvolgente e conversazionale, rendendo il contenuto più digeribile per il pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di spiegazione della policy di onboarding aziendale di 60 secondi destinato ai nuovi dipendenti di tutti i dipartimenti, enfatizzando l'impegno dell'organizzazione per la coerenza del marchio. Il video dovrebbe mostrare uno stile visivo raffinato e brandizzato, incorporando colori e loghi aziendali in modo armonioso. Sfrutta la funzione Templates & scenes di HeyGen per garantire coesione visiva mentre spieghi gli aspetti chiave della policy con una voce vivace e accogliente, rendendo il processo di onboarding più chiaro e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video guida rapido di 45 secondi per sviluppatori software e product manager, dimostrando l'uso di un nuovo strumento interno all'interno di un flusso di lavoro di sviluppo. Questa produzione con il creatore di video AI richiede un approccio visivo altamente focalizzato e passo-passo, combinando registrazioni dello schermo con evidenziazioni animate per individuare azioni cruciali. Implementa i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza per i termini tecnici, utilizzando un tono audio diretto e istruttivo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Documentazione di Policy

Trasforma i tuoi documenti di policy complessi in video esplicativi animati coinvolgenti per una formazione efficace e una comunicazione chiara, potenziati dall'AI.

1
Step 1
Incolla il Testo della Tua Policy
Inizia incollando la tua documentazione di policy direttamente nella piattaforma. La nostra capacità di testo in video da script analizza intelligentemente il tuo contenuto, convertendo istantaneamente i tuoi documenti esistenti in video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo. Questi avatar AI narreranno il tuo contenuto di policy con voci dal suono naturale, rendendo la tua documentazione video coinvolgente e facile da comprendere.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con controlli di branding per adattarlo all'identità visiva della tua organizzazione. Incorpora il tuo logo, colori specifici e font per garantire che il video di formazione sulla policy si allinei perfettamente con le linee guida aziendali.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Policy
Finalizza il tuo video e genera facilmente sottotitoli/caption per garantire massima accessibilità e comprensione. Esporta il tuo video di documentazione di policy completato in alta risoluzione, pronto per la distribuzione in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti medici e migliora l'educazione sanitaria

.

Chiarisci dettagli di policy complessi con video facili da comprendere, migliorando i risultati di apprendimento e riducendo la confusione.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come piattaforma video AI avanzata per la documentazione?

HeyGen sfrutta un sofisticato AI per trasformare il testo in video dai tuoi script, permettendoti di creare video di documentazione di policy professionali con avatar AI realistici e voiceover, servendo come una potente piattaforma video AI.

HeyGen può incorporare elementi specifici del marchio nei video di formazione aziendale?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda, i colori e altri asset visivi in ogni video di formazione aziendale, mantenendo un'immagine professionale coerente.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per creare guide pratiche dettagliate e SOP?

Per guide pratiche dettagliate e SOP, HeyGen supporta capacità di registrazione dello schermo, testo in video da script e funzionalità di workflow robuste, semplificando la produzione di documentazione video chiara ed efficiente.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per la formazione sulle policy?

HeyGen è un efficace creatore di video AI perché semplifica la creazione di video di formazione sulle policy coinvolgenti utilizzando avatar AI, modelli personalizzabili e potenti funzionalità di testo in video, garantendo contenuti coerenti e di alta qualità.

