Generatore di Video sulla Conformità alle Politiche: Semplifica la Formazione

Dai potere ai team HR di creare video di conformità coinvolgenti più velocemente utilizzando avatar AI, garantendo un alto coinvolgimento e comprensione dei dipendenti.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi progettato per i nuovi assunti, che funge da video di onboarding e introduce argomenti fondamentali di conformità alle politiche aziendali come le migliori pratiche di gestione dei dati. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che spiega i concetti chiave con un tono accogliente, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione coerente, presentata con uno stile visivo pulito e professionale e una colonna sonora di sottofondo motivante.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi rivolto a tutti i dipendenti attuali per un aggiornamento annuale sul GDPR. Il video dovrebbe scomporre regolamenti complessi in punti facilmente comprensibili utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire l'accuratezza, completato da sottotitoli chiari e un'estetica aziendale ma moderna con una voce seria ma accessibile e grafica informativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per i dipendenti che necessitano di una guida rapida sulla politica aggiornata di rendicontazione delle spese, puntando al massimo coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e dinamico, incorporando i controlli di branding aziendale e utilizzando modelli di video professionali e scene disponibili nella libreria di HeyGen, supportato da una voce chiara e concisa che guida gli utenti attraverso i passaggi essenziali.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 50 secondi sulla conformità alle politiche per promuovere la consapevolezza delle nuove linee guida di condotta etica in tutta la forza lavoro. Questo pezzo ispiratore dovrebbe utilizzare avatar AI diversi che illustrano vari scenari e dimostrare la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per una distribuzione senza soluzione di continuità attraverso diversi canali di comunicazione interna, mantenendo un tono visivo etico e professionale con una colonna sonora motivante.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video sulla Conformità alle Politiche

Crea video professionali e coinvolgenti sulla conformità alle politiche rapidamente ed efficacemente per garantire che il tuo team comprenda regolamenti e procedure vitali.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Politica
Inizia incollando il contenuto della tua politica nella funzione di testo-a-video di HeyGen per generare istantaneamente un video bozza dal tuo script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Agente AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio, rendendo il tuo contenuto formativo più coinvolgente per i dipendenti.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con controlli di branding per incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per preparare il tuo video per diverse piattaforme, garantendo una distribuzione senza soluzione di continuità ai team HR e ai dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica le Regolamentazioni Complesse

.

Sfrutta la funzione di testo-a-video per semplificare i dettagli intricati delle politiche e le regolamentazioni legali come il GDPR, creando video esplicativi chiari e concisi per tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla conformità coinvolgenti?

HeyGen trasforma la formazione sulla conformità in contenuti coinvolgenti sfruttando i suoi avatar AI e la funzione di testo-a-video. Agisce come un potente generatore di video sulla conformità alle politiche, rendendo i soggetti aridi più digeribili e impattanti per i dipendenti.

HeyGen supporta il branding per i materiali video aziendali?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendo agli utenti di personalizzare i materiali con loghi aziendali e schemi di colori specifici. Questo assicura che tutti i video del tuo team HR, inclusi quelli di onboarding e esplicativi, mantengano un'identità di marca coerente.

Cosa rende HeyGen un efficace agente video AI per la creazione rapida di contenuti?

HeyGen semplifica la produzione video funzionando come un efficiente agente video AI, convertendo il testo in video con avatar AI realistici e voiceover professionali. La sua interfaccia intuitiva e i vari modelli video accelerano la creazione di contenuti di alta qualità e coinvolgenti.

HeyGen può migliorare il coinvolgimento dei dipendenti per argomenti di formazione critici?

HeyGen migliora significativamente il coinvolgimento dei dipendenti per la formazione su conformità alle politiche e GDPR attraverso visuali dinamiche e narrazioni avvincenti. Rendendo le informazioni complesse visivamente attraenti, assicura una migliore comprensione e ritenzione tra i dipendenti.

