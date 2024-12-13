Generatore di Video per Annunci di Politica per Aggiornamenti Coinvolgenti

Semplifica il tuo processo di creazione video per aggiornamenti di politica, utilizzando il testo in video da script intuitivo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi per stakeholder esterni, dettagliando i recenti cambiamenti di politica riguardanti la privacy dei dati. Questo video dovrebbe utilizzare uno stile visivo moderno e dinamico con grafica animata e una voce fuori campo amichevole e informativa. Genera questo video professionale in modo efficiente da un copione dettagliato utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio di politica di 30 secondi per i team HR e operazioni persone da condividere con i dipendenti interni, delineando le linee guida aggiornate sul lavoro flessibile. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo accogliente e amichevole, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per creare un messaggio positivo e facile da comprendere.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai nuovi assunti per spiegare la politica aggiornata sulla sicurezza informatica dell'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, conciso e altamente professionale, con un focus sulla facile comprensione. Assicurati che tutti i punti chiave siano evidenziati con sottotitoli per massima accessibilità e ritenzione in questo video di formazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci di Politica

Ottimizza le tue comunicazioni aziendali e fornisci aggiornamenti di politica chiari e professionali con il nostro generatore di video AI.

Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia incollando il testo del tuo annuncio di politica. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di testo in video da script per convertire istantaneamente le tue parole in una narrazione video, garantendo accuratezza e coerenza.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Seleziona il portavoce ideale che meglio si adatta al tono della tua azienda e alla serietà dell'annuncio di politica.
Step 3
Applica Branding e Voce
Assicurati che il tuo video sia in linea con la tua identità aziendale utilizzando i controlli di branding (logo, colori). Aggiungi una voce fuori campo AI professionale e sottotitoli per migliorare la chiarezza e l'accessibilità per tutti gli spettatori.
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera il tuo video di annuncio di politica di alta qualità con facilità. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme, pronto per la distribuzione immediata al tuo team o agli stakeholder.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Politiche Complesse

Utilizza avatar AI e voci fuori campo per scomporre i cambiamenti di politica complessi in video esplicativi facilmente comprensibili e professionali.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per annunci di politica?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali per annunci di politica senza sforzo, trasformando i copioni in immagini coinvolgenti utilizzando il suo generatore di video AI. Questo semplifica il processo di creazione video per comunicazioni aziendali critiche, garantendo chiarezza e impatto.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella comunicazione delle politiche di HeyGen?

Gli avatar AI realistici di HeyGen, combinati con capacità avanzate di voce fuori campo AI, forniscono un modo dinamico e coinvolgente per comunicare i cambiamenti di politica. Aiutano a trasmettere messaggi coerenti e professionali per la comunicazione aziendale, migliorando la ritenzione e la comprensione degli spettatori.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente video esplicativi di politica?

Sì, HeyGen offre una gamma di modelli di video per annunci aziendali progettati per la rapida creazione di video esplicativi di politica. Questi modelli, insieme a opzioni di personalizzazione estese, consentono ai team HR e operazioni persone di generare video professionali in modo efficiente.

Come possono le organizzazioni mantenere la coerenza del marchio nei video generati da HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendo alle organizzazioni di integrare i loro loghi, colori e altri elementi del marchio direttamente nei loro video professionali. Queste opzioni di personalizzazione assicurano che ogni video di annuncio di politica sia perfettamente allineato con le linee guida di comunicazione aziendale.

