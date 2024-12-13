Immagina di creare uno sketch divertente di 30 secondi in cui una persona comune diventa un eroe inaspettato in uno scenario comico di "creatore di video polizieschi", pensato per gli utenti dei social media e gli appassionati di umorismo. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e caricaturale con effetti sonori esagerati, mentre l'audio presenta una colonna sonora allegra e dal ritmo veloce. Utilizza i potenti "avatar IA" di HeyGen per dare vita ai tuoi personaggi, rendendo il processo di creazione incredibilmente coinvolgente e divertente.

