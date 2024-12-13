Generatore di Video di Presentazione della Piattaforma: Crea Demo Coinvolgenti Velocemente

Semplifica l'onboarding degli utenti e gli esplicativi di prodotto trasformando senza sforzo i tuoi script in video dinamici con AI text-to-video from script.

Crea un video di onboarding vivace di 45 secondi progettato per i nuovi utenti di un generatore di video di presentazione della piattaforma, dimostrando quanto sia facile trasformare il testo in immagini accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con catture dinamiche dello schermo della piattaforma in azione, accompagnate da una voce narrante AI amichevole ed entusiasta. Metti in evidenza la potente funzione "Text-to-video from script" di HeyGen e la facilità di incorporare diversi "avatar AI" per personalizzare l'esperienza guidata, rendendo l'impostazione iniziale un gioco da ragazzi per qualsiasi principiante.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di marketing ispiratore di 30 secondi per campagne sui social media, rivolto a professionisti del marketing che cercano di creare contenuti accattivanti rapidamente. Utilizza un'estetica visivamente ricca e veloce con colori vivaci e musica di sottofondo allegra, mentre una voce AI energica guida gli spettatori attraverso il processo creativo. Mostra come il "Media library/stock support" di HeyGen possa elevare istantaneamente le produzioni e come il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" consenta un adattamento senza soluzione di continuità su varie piattaforme, rendendo la generazione di video brevi una risorsa creativa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di prodotto completo di 60 secondi rivolto a potenziali clienti curiosi delle capacità di un generatore di video AI. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando transizioni fluide e sovrapposizioni grafiche chiare, accompagnate da una voce AI calma e informativa. Sottolinea come i "Templates & scenes" di HeyGen forniscano un punto di partenza creativo per qualsiasi progetto, consentendo agli utenti di costruire rapidamente documentazione video dettagliata senza competenze di editing video estese.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di vendita conciso di 45 secondi creato per impressionare potenziali clienti, rivolto a team di vendita e imprenditori in cerca di strumenti di comunicazione efficienti. Lo stile visivo dovrebbe essere sicuro e diretto, utilizzando testo accattivante sullo schermo e un avatar AI persuasivo che mantiene un contatto visivo costante, supportato da una voce narrante professionale. Dimostra come la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen assicuri la massima ritenzione del messaggio e accessibilità globale, trasformando qualsiasi presentazione in una potente creazione "text-to-video generator".
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Presentazione della Piattaforma

Genera walkthrough della piattaforma coinvolgenti con facilità, trasformando funzionalità complesse in video chiari e accattivanti che informano e impressionano il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando un modello predefinito o inserendo direttamente il tuo script. Il nostro generatore di text-to-video trasforma le tue idee in una storia visiva senza sforzo.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Dinamici
Migliora i tuoi walkthrough integrando avatar AI che danno vita alle tue spiegazioni, rendendo i concetti complessi facili da comprendere.
3
Step 3
Applica Voce e Branding
Rafforza il tuo messaggio applicando la generazione vocale professionale e personalizza con i colori e il logo unici del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Esporta facilmente il tuo video di presentazione della piattaforma completato in vari rapporti d'aspetto, pronto per la condivisione sui social media e altre piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidi Esplicativi di Prodotto per i Social Media

.

Genera rapidamente brevi clip video AI coinvolgenti che dimostrano le caratteristiche chiave della piattaforma per i social media, stimolando l'interesse e l'acquisizione degli utenti in modo efficace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con AI per progetti creativi?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video dinamici, con avatar AI realistici e generazione vocale AI autentica. Questo consente una rapida produzione di contenuti creativi come video di marketing, esplicativi di prodotto e persino cortometraggi animati senza editing complesso.

Posso personalizzare i video di HeyGen per mantenere l'identità del mio marchio?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo, i colori del marchio e utilizzare modelli predefiniti. Questo assicura che ogni video generato dall'AI si allinei perfettamente con l'immagine professionale del tuo marchio.

Quali tipi di documentazione video professionale può creare HeyGen?

HeyGen è un eccellente generatore di video di presentazione della piattaforma, perfetto per generare documentazione video completa come video di onboarding, guide utente passo-passo e materiale di formazione dettagliato. Fornisce un output di alta qualità ideale per qualsiasi esigenza aziendale.

Quali strumenti e funzionalità di editing video offre HeyGen per una produzione efficiente?

HeyGen semplifica la produzione video con potenti strumenti di editing video, inclusi sottotitoli/didascalie automatici e una libreria multimediale completa. Puoi esportare senza sforzo i tuoi contenuti di alta qualità come file MP4, pronti per varie piattaforme come i social media.

