Creatore di Video Esplicativi della Piattaforma: Crea Video Coinvolgenti

Crea rapidamente video esplicativi straordinari utilizzando i potenti avatar AI della nostra piattaforma, rendendo la creazione di contenuti professionali più semplice che mai.

Crea un video esplicativo animato di 60 secondi rivolto a startup tecnologiche e product manager, mostrando come una nuova piattaforma possa rivoluzionare la loro strategia di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con colori vivaci e grafiche in movimento coinvolgenti, accompagnato da una voce narrante professionale e vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per rappresentare vari ruoli utente e dimostrare le caratteristiche intuitive della piattaforma, dando vita al tuo "creatore di video esplicativi della piattaforma".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 90 secondi progettato per formatori aziendali ed educatori, semplificando un concetto software complesso. Adotta uno stile visivo di video lavagna pulito con sovrapposizioni di testo chiare, abbinato a una voce narrante calma e autorevole. Concentrati nel dimostrare un processo passo-passo utilizzando la generazione di voiceover e sottotitoli/caption di HeyGen per garantire chiarezza e accessibilità, rendendo comprensibili argomenti difficili attraverso efficaci "video esplicativi".
Prompt di Esempio 2
Produci un video rapido di 30 secondi per marketer sui social media e piccoli imprenditori, offrendo consigli rapidi su come migliorare l'engagement online. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente coinvolgente, incorporando testo audace e transizioni rapide tra le scene, accompagnato da una voce narrante energica e amichevole e musica contemporanea. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una creazione di contenuti rapida e assicurati una facile condivisione su tutte le piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, evidenziando la potenza di una "piattaforma video AI" per contenuti rapidi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo utile di 45 secondi rivolto ai team di supporto clienti SaaS, guidando i nuovi utenti attraverso una funzione principale del loro software. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e chiaro, incorporando registrazioni dello schermo basate su modelli e pop-up guidati, accompagnato da una voce narrante chiara e passo-passo. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per una produzione efficiente e includi avatar AI come guide amichevoli per migliorare l'esperienza utente, rendendo accessibile un efficace "creatore di video esplicativi" per l'onboarding.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi della Piattaforma

Trasforma senza sforzo concetti complessi in video esplicativi chiari e coinvolgenti con la nostra piattaforma video AI intuitiva, progettata per il massimo impatto.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente per avviare il tuo progetto di video esplicativo, garantendo una base raffinata.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e gli Avatar
Incolla il tuo script e sfrutta la nostra funzione di creazione di testo-a-video per generare automaticamente contenuti parlati, completati da una selezione diversificata di avatar AI.
3
Step 3
Migliora Visivi e Narrazione
Utilizza l'editor drag-and-drop facile da usare per incorporare elementi multimediali e migliora ulteriormente il tuo messaggio con voiceover dal suono naturale per una narrazione coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Esplicativo
Finalizza la tua creazione selezionando il rapporto d'aspetto desiderato, quindi esporta e condividi senza problemi i tuoi video esplicativi professionali su tutte le tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip Esplicative Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea senza sforzo video accattivanti per i social media per spiegare la tua piattaforma, catturando l'attenzione del pubblico e suscitando interesse.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video esplicativi animati coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare video esplicativi animati professionali senza sforzo. La nostra avanzata piattaforma video AI utilizza avatar AI realistici e la creazione di testo-a-video, trasformando script in storie visive dinamiche con voiceover naturali.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video esplicativi su HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video esplicativi. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli progettati professionalmente, personalizzare le scene utilizzando il nostro editor drag-and-drop facile da usare e applicare i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori, per rispecchiare la tua identità.

HeyGen è una piattaforma facile da usare per la creazione di testo-a-video?

Sì, HeyGen è progettato per essere un creatore di video esplicativi intuitivo. La sua interfaccia user-friendly e le robuste capacità di creazione di testo-a-video, insieme a un editor drag-and-drop facile da usare, permettono a chiunque di produrre video di alta qualità senza esperienza di editing precedente.

Posso aggiungere voiceover professionali e produrre video lavagna con HeyGen?

Assolutamente. La piattaforma video AI di HeyGen supporta la generazione di voiceover di alta qualità, permettendoti di aggiungere audio dinamico ai tuoi progetti. Puoi anche creare facilmente video lavagna coinvolgenti per trasmettere efficacemente idee complesse.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo