Generatore di Video Pitch: Presentazioni Potenziate dall'AI

Crea video pitch coinvolgenti e persuasivi senza sforzo utilizzando gli avatar AI avanzati di HeyGen.

Crea un generatore di video pitch di 60 secondi che dimostri una startup tecnologica innovativa per potenziali investitori. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, incorporando grafiche dinamiche e una voce narrante professionale ed energica. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare rapidamente il tuo script in una presentazione raffinata, garantendo un'esperienza di 'creatore di video pitch AI' ad alto impatto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 45 secondi che spieghi le caratteristiche principali di un nuovo aggiornamento software, rivolto a clienti esistenti e nuovi utenti. Questo 'creatore di presentazioni video' dovrebbe includere visuali coinvolgenti e illustrative, una voce narrante amichevole e chiara, e integrare un avatar AI per migliorare la presenza del marchio. Gli avatar AI di HeyGen forniranno un presentatore coerente e professionale sullo schermo per il tuo video esplicativo.
Prompt di Esempio 2
Produci un messaggio video personalizzato di 30 secondi per clienti chiave, fornendo un aggiornamento sul progetto o un'offerta speciale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, conciso e professionale, incorporando media di stock pertinenti. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per creare un messaggio calmo e chiaro, facendo sentire ogni registrazione personalizzata e aiutando nella creazione efficiente di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un teaser di marketing accattivante di 15 secondi per il lancio di un nuovo prodotto, rivolto ai follower sui social media e al pubblico generale. Lo stile visivo deve essere veloce e accattivante, con tagli rapidi e testi sovrapposti audaci. Assicurati di utilizzare la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per rendere il 'video professionale' accessibile e coinvolgente anche senza audio, utilizzando i modelli video disponibili per una produzione rapida.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pitch

Crea video pitch coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta strumenti potenziati dall'AI per trasformare le tue idee in presentazioni professionali che catturano l'attenzione e producono risultati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Pitch
Inizia scrivendo o incollando il tuo script pitch. La nostra AI utilizzerà questo testo per generare la base del tuo video, garantendo una comunicazione chiara e coinvolgente attraverso la nostra capacità di testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali e la Voce
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI e seleziona un voiceover che si adatti perfettamente al tono del tuo marchio. Personalizza il loro aspetto e stile utilizzando la nostra funzione di avatar AI per rappresentare efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Coinvolgenti
Eleva il tuo video aggiungendo visuali generate dall'AI e musica di sottofondo dalla nostra libreria di media con licenza. Genera automaticamente sottotitoli/caption per garantire accessibilità e impatto per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato il tuo video pitch, esportalo nel formato e nella risoluzione desiderati. Utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per condividere facilmente la tua presentazione video professionale con investitori o il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Brevi Pitch per i Social Media

.

Produci video pitch concisi e coinvolgenti per le piattaforme social, perfetti per presentazioni rapide di prodotti o introduzioni di startup a un vasto pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video pitch professionale?

HeyGen semplifica il processo di creazione di un video pitch professionale sfruttando strumenti potenziati dall'AI e un editor intuitivo drag-and-drop. Puoi facilmente selezionare tra diversi modelli di video, convertire il tuo script in visuali coinvolgenti e aggiungere avatar AI realistici per raccontare la tua storia in modo creativo.

Posso utilizzare avatar AI personalizzati nella mia presentazione video con HeyGen?

Sì, HeyGen consente agli utenti di integrare avatar AI personalizzati nelle loro presentazioni video, aggiungendo un tocco unico e personalizzato ai loro contenuti. Questi avatar AI possono presentare il tuo script con voiceover naturali, migliorando il coinvolgimento e rendendo il tuo messaggio più incisivo.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video pitch coinvolgenti da uno script?

HeyGen offre funzionalità robuste per trasformare il tuo script in un video pitch coinvolgente, inclusa la conversione testo-a-video e voiceover AI realistici. Puoi anche generare automaticamente sottotitoli e utilizzare l'editor in tempo reale per perfezionare i tuoi contenuti per il massimo impatto.

Perché scegliere HeyGen come generatore di video AI per contenuti pitch incisivi?

HeyGen si distingue come generatore di video AI perché combina visuali potenziate dall'AI, modelli personalizzabili e potenti strumenti di editing per creare contenuti pitch incisivi in modo efficiente. Dagli avatar AI alla conversione senza soluzione di continuità da script a video, HeyGen offre una soluzione completa per le tue esigenze di presentazione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo