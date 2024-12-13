Creatore di Video Pitch Deck: Crea Presentazioni AI Efficaci

Trasforma il tuo pitch con elementi visivi coinvolgenti e voci narranti esperte utilizzando la nostra potente capacità di trasformare il testo in video da un copione.

Produci un video pitch di 60 secondi per una startup tecnologica, rivolto a potenziali investitori e venture capitalist. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, incorporando elementi visivi coinvolgenti per evidenziare i punti dati chiave, accompagnati da una voce narrante AI sicura ed energica. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare la proposta di valore principale e mostrare l'innovazione generata da un generatore di pitch deck AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video dimostrativo di prodotto di 45 secondi rivolto a potenziali clienti, spiegando le caratteristiche uniche di un nuovo strumento SaaS. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e illustrativo, utilizzando registrazioni dello schermo e sovrapposizioni grafiche, accompagnate da una voce amichevole e coinvolgente generata direttamente da un copione. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da un copione per creare presentazioni coinvolgenti senza sforzo per le tue demo di prodotto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video introduttivo di 30 secondi per un nuovo corso online, progettato per i nuovi iscritti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale ma accogliente, utilizzando colori vivaci e una voce chiara e incoraggiante. Inizia selezionando uno dei Template & scene personalizzabili di HeyGen per semplificare il processo di creazione, fungendo efficacemente da potente creatore di presentazioni video con modelli di presentazione prontamente disponibili.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di presentazione aziendale di 60 secondi per nuovi assunti o potenziali partner B2B, articolando la missione e i valori dell'azienda. Adotta uno stile visivo aziendale e stimolante, incorporando elementi di branding personalizzati e una voce narrante autorevole, garantendo chiarezza in diversi ambienti di visualizzazione con la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen. Questo video professionale dovrebbe mirare a trasformare il tuo pitch deck in un video coinvolgente che lascia un'impressione duratura.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Pitch Deck

Trasforma i tuoi pitch deck statici in presentazioni video dinamiche e coinvolgenti con facilità. Segui questi semplici passaggi per dare vita alle tue idee e impressionare il tuo pubblico.

1
Step 1
Carica il Tuo Deck Esistente
Inizia caricando la tua presentazione PowerPoint esistente direttamente nel creatore. Le tue diapositive verranno importate, pronte per la conversione immediata in video.
2
Step 2
Aggiungi Narrazione e Elementi Visivi
Arricchisci il tuo pitch con una narrazione coinvolgente. Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti o registra la tua voce per un tocco personale.
3
Step 3
Personalizza con Strumenti Intuitivi
Affina il tuo video utilizzando l'editor drag-and-drop user-friendly. Organizza facilmente le scene, aggiungi media e regola gli elementi per perfezionare il flusso e l'aspetto della tua presentazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Professionale
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo pitch deck come video professionale di alta qualità. Condividilo direttamente o scaricalo per una distribuzione d'impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il coinvolgimento del pubblico e la memorizzazione del messaggio con AI

.

Utilizza l'AI per creare video pitch deck dinamici che catturano il tuo pubblico e assicurano che i tuoi messaggi chiave vengano ricordati.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video pitch deck visivamente coinvolgente?

HeyGen trasforma le tue idee in un video pitch deck coinvolgente permettendoti di convertire facilmente una presentazione PowerPoint esistente in video o di iniziare da un modello di presentazione. Puoi arricchire il tuo messaggio con un avatar AI e sfruttare il nostro editor drag-and-drop per garantire un video professionale e visivamente coinvolgente che cattura l'attenzione del tuo pubblico.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di presentazioni video facile da usare?

HeyGen funge da creatore di pitch online intuitivo con un'interfaccia user-friendly e un potente editor drag-and-drop, rendendo incredibilmente semplice creare presentazioni coinvolgenti. Il nostro strumento basato sul web consente una rapida generazione di copioni e integra voci narranti text-to-speech, insieme a una robusta libreria multimediale, garantendo a chiunque di produrre contenuti video professionali con facilità.

HeyGen può facilitare la collaborazione del team per video pitch professionali?

Sì, HeyGen è progettato per aiutare i team a collaborare senza problemi su presentazioni video professionali. La nostra piattaforma consente ai membri del team di lavorare insieme in modo efficiente, permettendoti di creare, perfezionare ed esportare video pitch deck di alta qualità che riflettono la vostra visione collettiva.

Come migliora la tecnologia degli avatar AI di HeyGen le presentazioni video?

La tecnologia degli avatar AI di HeyGen dà vita alle tue presentazioni video, fornendo presentatori AI realistici che consegnano il tuo copione con espressioni naturali e voci narranti simili a quelle umane. Questo aumenta significativamente il coinvolgimento, rendendo i tuoi video pitch deck più dinamici e memorabili per qualsiasi pubblico.

