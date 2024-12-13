Generatore di Video Pitch Deck: Crea Presentazioni Coinvolgenti per Investitori

Crea presentazioni video straordinarie istantaneamente. Sfrutta l'AI per trasformare il tuo script in video, rendendo il tuo pitch indimenticabile.

Crea un pitch convincente di 45 secondi utilizzando il nostro generatore di video pitch deck, pensato per i fondatori di startup in cerca di investimenti iniziali, con visual moderni ed eleganti e una voce narrante AI vivace e sicura, tutto generato senza sforzo dal tuo script grazie alla capacità di HeyGen di trasformare il testo in video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di essere un professionista del marketing che deve presentare una campagna rivoluzionaria; produci un video vibrante di 30 secondi utilizzando un generatore di pitch deck AI, completo di visual ispiranti, musica di sottofondo sottile e un avatar AI amichevole ed entusiasta per catturare il tuo pubblico.
Prompt di Esempio 2
Affronta la sfida di distinguerti nei programmi di incubazione creando un video pitch professionale di 60 secondi per investitori, utilizzando i numerosi Template e scene di HeyGen per visualizzazioni di dati pulite e una voce narrante AI autorevole e articolata.
Prompt di Esempio 3
Trasforma il tuo script di prodotto in una presentazione video dinamica di 40 secondi per i team di vendita che introducono nuove funzionalità, evidenziando le caratteristiche principali con visual audaci e orientati all'azione, sovrapposizioni di testo concise e sottotitoli chiari, assicurando che ogni dettaglio sia trasmesso efficacemente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pitch Deck

Trasforma senza sforzo il contenuto del tuo pitch deck in presentazioni video coinvolgenti e potenziate dall'AI per catturare il tuo pubblico e assicurarti finanziamenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script del Pitch Deck
Inizia incollando il tuo contenuto o selezionando un modello di presentazione per gettare le basi per la produzione del tuo script in video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore e i Visual
Seleziona un avatar AI per presentare il tuo pitch, migliorando il tuo messaggio con diapositive dinamiche e coinvolgenti.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Utilizza i controlli di branding (logo, colori) per integrare il tuo logo, colori e font, creando presentazioni professionali e coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Pitch
Genera i tuoi video pitch per investitori finali e sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una condivisione ottimale su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Successo e Traguardi

.

Evidenzia i principali successi e le testimonianze dei clienti all'interno delle tue presentazioni video, costruendo una forte narrativa per i potenziali investitori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio video pitch deck creativo?

HeyGen ti consente di creare presentazioni visivamente straordinarie e coinvolgenti con avatar AI e diapositive dinamiche. Trasforma il tuo video pitch deck in una storia affascinante, sfruttando i nostri modelli di presentazione per dare vita alla tua visione creativa.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di pitch deck AI?

HeyGen semplifica la creazione di video pitch per investitori convertendo il tuo script in un video professionale utilizzando avatar AI e generazione di voce narrante. Questo generatore di pitch deck AI ottimizza il tuo flusso di lavoro, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio principale per i pitch di finanziamento startup.

Posso personalizzare le mie presentazioni video usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del tuo marchio nelle tue presentazioni video. Come creatore dedicato di pitch deck, ci assicuriamo che la tua identità di marca unica risplenda in ogni diapositiva.

Come aiuta HeyGen nella produzione di video pitch per investitori di alta qualità?

HeyGen fornisce strumenti per produrre video pitch per investitori raffinati con esportazioni di alta qualità e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto. Puoi facilmente creare presentazioni video professionali dalle tue registrazioni, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso chiaramente e in modo efficace ai potenziali investitori.

