Crea un video coinvolgente di 1 minuto rivolto a startup ambiziose e imprenditori, mostrando come il generatore di pitch deck di HeyGen semplifica la creazione di presentazioni professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando grafiche dinamiche e animazioni, accompagnato da una voce fuori campo sicura e professionale generata con la funzione di generazione vocale di HeyGen. Evidenzia l'interfaccia intuitiva che consente un rapido assemblaggio dei contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video esplicativo conciso di 90 secondi per professionisti delle vendite e team di marketing, illustrando l'efficienza della creazione di presentazioni con l'AI. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e veloce con transizioni rapide e coinvolgenti e una voce fuori campo energica. Sottolinea come i vasti modelli e scene di HeyGen e l'ampia libreria multimediale/supporto di stock permettano una rapida personalizzazione e una narrazione d'impatto.
Produci un video autorevole di 2 minuti rivolto a fondatori in cerca di investimenti e team di relazioni con gli investitori, dettagliando la potenza di un generatore di pitch deck esplicativo. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito, ricco di infografiche e professionale, con una narrazione chiara e concisa fornita da un avatar AI, insieme a sottotitoli completi per l'accessibilità, tutto all'interno della piattaforma di HeyGen.
Crea un video istruttivo raffinato di 45 secondi progettato per product manager e responsabili tecnici, dimostrando gli aspetti avanzati del software di presentazione. Utilizza uno stile visivo illustrativo e nitido, evidenziando funzionalità come l'Automazione del Branding AI e l'integrazione senza soluzione di continuità degli elementi visivi, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per ottenere visuali di alta qualità, inclusi Icone e Immagini Generate dall'AI, tutto creato senza sforzo da un copione utilizzando le capacità di testo-a-video di HeyGen.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Pitch Deck Esplicativo

Trasforma rapidamente le tue idee di pitch deck in video esplicativi coinvolgenti con il nostro generatore potenziato dall'AI, progettato per catturare il tuo pubblico e assicurare interesse.

1
Step 1
Crea il Tuo Concetto di Pitch Deck
Inizia delineando i messaggi chiave del tuo pitch deck o importando contenuti esistenti. I nostri strumenti di creazione di presentazioni AI ti aiutano a strutturare la tua narrazione in modo efficiente.
2
Step 2
Genera il Tuo Esplicativo Iniziale
Il nostro generatore di presentazioni AI converte istantaneamente i tuoi concetti in un video bozza utilizzando il testo-a-video da un copione, completo di visuali dinamiche.
3
Step 3
Applica un Branding Professionale
Raffina il tuo esplicativo con controlli di branding personalizzati, aggiungendo loghi e regolando i colori per allinearti con l'identità della tua azienda per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta e Consegna
Finalizza il tuo pitch deck esplicativo generando file video di alta qualità. Usa il nostro ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo messaggio coinvolgente per qualsiasi presentazione agli investitori.

Casi d'Uso

Amplifica la Visibilità del Pitch Deck

Trasforma gli elementi chiave del pitch deck in clip video AI concise e condivisibili per una maggiore portata sui social media e un coinvolgimento pre-riunione.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di pitch deck AI?

HeyGen sfrutta un'AI avanzata per trasformare il tuo input in presentazioni video dinamiche. Può generare contenuti da testo a video partendo da un copione, utilizzando avatar AI e generazione vocale per creare pitch deck coinvolgenti e presentazioni per investitori. Questo processo semplifica la creazione di presentazioni AI.

Quali capacità di branding offre HeyGen per i pitch deck?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici del brand senza soluzione di continuità nei tuoi video di pitch deck. Questo assicura che tutte le tue presentazioni generate dall'AI siano perfettamente allineate con la tua identità aziendale e le linee guida del brand.

HeyGen può semplificare il processo di creazione per presentazioni complesse per investitori?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di presentazioni per investitori con la sua interfaccia intuitiva e modelli e scene predefiniti. Puoi migliorare i tuoi video utilizzando la sua libreria multimediale, che include immagini stock e Icone e Immagini Generate dall'AI, garantendo risultati dall'aspetto professionale.

HeyGen supporta l'esportazione di presentazioni video per varie piattaforme?

HeyGen ti consente di esportare le tue presentazioni video create dall'AI in diversi formati, adatti a varie piattaforme o per l'integrazione in software di presentazione esistenti come PowerPoint o Google Slides. Puoi anche utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarti a diverse esigenze di visualizzazione.

