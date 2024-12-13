Pipeline Video Maker: Ottimizza la Creazione dei Tuoi Video

Genera video esplicativi straordinari e creativi pubblicitari in modo efficiente con il nostro generatore di video AI, sfruttando la potente funzionalità Testo-a-video da script.

Crea un video di 60 secondi che dimostri come i team di marketing possano potenziare la creazione di contenuti utilizzando la Generazione Automatica di Video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con animazioni di testo dinamiche sullo schermo e una voce narrante sicura e ispiratrice. Rivolto a manager di marketing e strateghi dei contenuti, evidenziando la facilità di iniziare con Template e scene predefinite per produrre rapidamente creativi pubblicitari coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi che mostri le capacità di HeyGen per la Generazione di Video End-to-End per creatori di corsi online e piccoli imprenditori. L'estetica visiva dovrebbe essere amichevole e invitante, utilizzando colori vivaci e avatar AI chiari e accessibili, accompagnati da una voce narrante calda e istruttiva. Concentrati sulla semplificazione di argomenti complessi utilizzando la funzionalità Testo-a-video da script per trasformare i piani delle lezioni in moduli video coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 45 secondi rivolto a strateghi dei social media, illustrando come ottimizzare la pipeline di contenuti video per massimizzare la portata attraverso il riutilizzo dei contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con transizioni rapide e grafiche visivamente accattivanti, accompagnato da una colonna sonora moderna e vivace con una narrazione incisiva. Sottolinea l'efficienza del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni per adattare i contenuti a diverse piattaforme istantaneamente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 2 minuti per professionisti IT e sviluppatori, dettagliando i vantaggi tecnici di un generatore di video AI per automatizzare i flussi di lavoro. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e minimalista, incorporando visualizzazioni basate sui dati e catture dello schermo dell'interfaccia, supportata da una voce narrante precisa e articolata. Mostra come la conversione di documentazione dettagliata in video sia semplificata utilizzando Testo-a-video da script, migliorando le comunicazioni interne e la formazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Pipeline Video Maker

Ottimizza la creazione dei tuoi video dallo script allo schermo con un flusso di lavoro AI automatizzato e completo, generando contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script nell'editor Testo-a-video da script. La nostra AI analizza il tuo contenuto per prepararsi alla generazione visiva e audio.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e abbinali a un voiceover AI che si adatta al tuo marchio e messaggio, impostando il tono per il tuo video.
3
Step 3
Arricchisci con Visuali e Branding
Personalizza il tuo video sfruttando i controlli di Branding (logo, colori) per allinearlo con l'identità del tuo marchio, arricchendo l'appeal visivo come parte dei tuoi flussi di lavoro automatizzati.
4
Step 4
Genera e Pubblica
Utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per finalizzare il tuo video. La pipeline automatizzata crea un video di alta qualità pronto per qualsiasi piattaforma, completando la tua Generazione di Video End-to-End.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Produzione di Contenuti Educativi

.

Crea e distribuisci senza sforzo più corsi educativi per coinvolgere un pubblico globale più ampio e migliorare l'apprendimento.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la generazione automatica di video AI?

HeyGen potenzia la creazione efficiente di video attraverso il suo generatore di video AI automatizzato. Gli utenti possono trasformare script in video professionali utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di testo-a-video, ottimizzando l'intera pipeline di contenuti.

Quali capacità rendono HeyGen una piattaforma di Generazione di Video End-to-End?

HeyGen offre una soluzione completa per la produzione video, agendo come un creatore di video pipeline completo. Dalla selezione di avatar AI e generazione di voiceover all'utilizzo di template e scene, copre ogni fase del processo di creazione video senza soluzione di continuità.

HeyGen può adattare i contenuti video per la pubblicazione su più piattaforme?

Sì, HeyGen supporta la pubblicazione su più piattaforme permettendo agli utenti di regolare facilmente i rapporti d'aspetto e esportare video in formati adatti a vari canali. Questo assicura che i tuoi contenuti video brevi e creativi pubblicitari siano ottimizzati per ogni pubblico.

Quali tecnologie AI specifiche utilizza HeyGen per la creazione di video realistici?

HeyGen sfrutta tecnologie AI avanzate per generare contenuti video altamente realistici. Utilizza avatar AI sofisticati, capacità di testo-a-video da script e generazione di voiceover naturali per produrre presentazioni coinvolgenti e realistiche.

