Trasforma il tuo marketing su Pinterest con la nostra creazione di video online facile da usare, sfruttando potenti avatar IA per far risaltare i tuoi video brevi.

Crea un video breve e ispiratore di 45 secondi per appassionati di fai-da-te e artigiani, mostrando un progetto di decorazione domestica semplice ma creativo. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, con una musica di sottofondo vivace e una voce fuori campo chiara e amichevole generata utilizzando la funzione di creazione voce fuori campo di HeyGen, guidando gli spettatori attraverso ogni passaggio, facendoli sentire che anche loro possono diventare un grande "creatore di video per Pinterest" con le proprie creazioni.
Motore Creativo

Senza squadra. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Generazione di video end-to-end

Costruito con Struttura e Scopo

Recensioni

Come funziona il creatore di video di Pinterest

Crea video attraenti e di alta qualità per Pinterest in pochi minuti. Trasforma le tue idee in Pin accattivanti che spiccano e generano risultati.

1
Step 1
Scegli un modello di video di Pinterest
Scegli da una variegata biblioteca di modelli e scene professionali progettate per adattarsi a diverse categorie di Pinterest. Inizia con un design predefinito o comincia da zero per concettualizzare la tua visione.
2
Step 2
Aggiungere contenuto accattivante
Riempi il tuo modello scelto con la tua sceneggiatura e lascia che la nostra funzione di Testo-a-video da sceneggiatura lo porti in vita. Incorpora i tuoi media o esplora la nostra vasta libreria di stock per migliorare i tuoi visual.
3
Step 3
Affina e personalizza il tuo Pin
Personalizza il tuo video applicando gli elementi unici del tuo marchio. Usa i controlli di Branding per aggiungere il tuo logo, colori specifici e caratteri tipografici, assicurandoti che ogni video sia allineato con la tua identità per un marketing coerente su Pinterest.
4
Step 4
Esportare su Pinterest
Una volta che il tuo video è completo, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per il formato verticale di Pinterest. Scarica il tuo video breve in alta risoluzione, pronto per catturare l'attenzione sulla piattaforma.

Casi d'uso

HeyGen funge da potente creatore di video per Pinterest, semplificando la creazione di video online per aiutarti a realizzare senza sforzo brevi video accattivanti per un marketing efficace su Pinterest.

Ispira il pubblico con Pin accattivanti

Domande Frequenti

Come può HeyGen funzionare come un potente creatore di video per Pinterest?

HeyGen è una piattaforma intuitiva con intelligenza artificiale progettata per creare video accattivanti per Pinterest in modo rapido ed efficiente. Puoi trasformare il testo in contenuto video dinamico, rendendola uno strumento potente per la creazione di video per Pinterest per le tue esigenze di marketing.

Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per la creazione di video di Pinterest?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video per Pinterest con avatar IA e capacità di trasformare il testo in video, permettendoti di generare contenuti professionali senza la necessità di strumenti complessi di editing video. La nostra piattaforma potenzia la creazione di video online, riducendo significativamente i tempi di produzione per pin accattivanti.

Posso personalizzare video per Pinterest utilizzando i modelli e gli strumenti di branding di HeyGen?

Certamente, HeyGen offre una vasta gamma di modelli video per Pinterest e controlli di marca avanzati, inclusa la personalizzazione di logo e colori, per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Questi strumenti versatili ti aiutano a produrre video unici e professionali per i social network.

HeyGen supporta i formati specifici richiesti per i video brevi su Pinterest?

Sì, HeyGen è progettato per produrre video brevi di alta qualità adatti per piattaforme di social network come Pinterest. Puoi facilmente regolare le proporzioni dell'aspetto e esportare il tuo contenuto in formati ottimizzati per ottenere il massimo coinvolgimento su Pinterest, assicurando che la tua esperienza come creatore di video sia impeccabile.

