Crea un video di onboarding di 1 minuto per i nuovi tirocinanti piloti, dettagliando le procedure operative di sicurezza critiche. Questo video richiede uno stile visivo istruttivo, chiaro e professionale con una voce narrante autorevole e calma, sfruttando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per creare video di formazione coinvolgenti per un efficace trasferimento di conoscenze da un creatore di video di formazione per piloti dedicato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Un modulo avanzato di 90 secondi rivolto a piloti esperti, che dimostra una sequenza complessa di atterraggio di emergenza. Il video dovrebbe utilizzare gli avatar AI di HeyGen per una cattura precisa del movimento e una guida visiva dettagliata passo-passo, presentata in uno stile coinvolgente e altamente tecnico, ideale per un Generatore di Video di Formazione AI che cerca di trasmettere dettagli operativi intricati.
Prompt di Esempio 2
Genera un video di suggerimenti rapidi di 60 secondi per tutti i piloti sui migliori pratiche per l'efficienza del carburante utilizzando un copione pre-scritto. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e informativo con grafica elegante, accompagnato da un tono audio amichevole e incoraggiante, consentendo una creazione di contenuti efficiente tramite la capacità di testo-a-video di HeyGen da copione, perfetto per un creatore di video online.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida di risoluzione dei problemi di 1 minuto e 30 secondi per errori comuni del sistema di navigazione, specificamente per i piloti. Questo video pratico richiede uno stile visivo chiaro e orientato alla soluzione dei problemi, garantendo la massima accessibilità e comprensione attraverso i sottotitoli/caption di HeyGen, essenziali per video di formazione completi.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione per Piloti

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali di formazione in lezioni video coinvolgenti per piloti con strumenti potenziati dall'AI e funzionalità personalizzabili.

1
Step 1
Crea da Copione
Inizia inserendo i tuoi contenuti di formazione per piloti. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di testo-a-video da copione per generare istantaneamente le tue scene video iniziali.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona un avatar AI realistico per narrare la tua formazione. Questi avatar AI forniscono una presenza professionale e coerente, guidando efficacemente i tuoi piloti attraverso il materiale.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Affina l'audio del tuo video sfruttando la nostra generazione di voiceover. Assicura una narrazione cristallina che migliora la comprensione per i tuoi apprendisti piloti.
4
Step 4
Genera e Pubblica
Finalizza il tuo video di formazione aggiungendo sottotitoli essenziali per l'accessibilità e genera il prodotto finale. I tuoi video di formazione completi per piloti sono ora pronti per una facile condivisione.

Casi d'Uso

Demistifica Procedure Complesse

Trasforma concetti complessi di formazione per piloti in contenuti video chiari e digeribili per risultati di apprendimento efficaci e semplificati.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione AI?

HeyGen rivoluziona la produzione di video di formazione AI consentendo agli utenti di creare video di formazione dinamici con avatar AI direttamente da copioni di testo-a-video. Le sue avanzate capacità di generazione di voiceover garantiscono una narrazione chiara e coinvolgente per tutti i materiali di apprendimento dei dipendenti.

HeyGen può supportare iniziative di formazione aziendale su larga scala?

Assolutamente, HeyGen è progettato per fornire soluzioni scalabili per programmi di formazione aziendale ed e-learning estesi. Gli utenti possono sfruttare modelli personalizzabili e una ricca libreria multimediale per produrre in modo efficiente un alto volume di contenuti coerenti e brandizzati.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'accessibilità nei video di formazione?

HeyGen migliora significativamente l'accessibilità per i video di formazione attraverso sottotitoli automatici e doppiaggio multilingue. Questo assicura che i tuoi contenuti di apprendimento per i dipendenti siano inclusivi e raggiungano facilmente un pubblico globale più ampio, tutto gestito tramite un'interfaccia facile da usare.

HeyGen è una piattaforma facile da usare per creare corsi online professionali?

Sì, HeyGen offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare, rendendola un eccellente creatore di video online per la creazione di corsi professionali. Consente a chiunque di produrre video di formazione di alta qualità senza richiedere una vasta esperienza in editing video.

