Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi che spieghi i benefici completi della fisioterapia per il dolore cronico alla schiena, rivolto a potenziali nuovi pazienti che esplorano opzioni di trattamento. Questo pezzo informativo dovrebbe utilizzare la funzione Testo-a-video per mantenere l'accuratezza, presentato con un tono rassicurante e uno stile visivo sofisticato che costruisce fiducia e mette in evidenza una comunicazione efficace con i pazienti.
Prompt di Esempio 2
Produci un rapido video di 30 secondi che offra un consiglio pratico su 'Ergonomia della Scrivania 101' per prevenire la rigidità, progettato per professionisti impegnati e pazienti esistenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, incorporando grafiche dinamiche e sottotitoli essenziali per fornire consigli concisi sugli esercizi di riabilitazione che promuovono l'aderenza del paziente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale convincente di 50 secondi che mostri l'impegno di una clinica nei confronti di piani di trattamento personalizzati e branding professionale, destinato a partner di riferimento e individui in cerca di cure personalizzate. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per ottenere un'estetica raffinata e affidabile con una voce narrante calda, enfatizzando gli aspetti unici del loro servizio.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Fisioterapia

Crea senza sforzo video di fisioterapia personalizzati per i tuoi pazienti, migliorando l'aderenza e la comprensione con il nostro intuitivo strumento video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando il tuo messaggio educativo per i pazienti o gli esercizi di riabilitazione. Utilizza la funzione script per guidare efficacemente il contenuto del tuo video.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Elementi Visivi
Scegli tra una gamma di template professionali o seleziona un avatar AI per dimostrare chiaramente gli esercizi e coinvolgere i tuoi pazienti.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti e Branding
Migliora la chiarezza con una voce narrante generata e applica il tuo branding professionale per garantire una comunicazione coerente con i pazienti.
4
Step 4
Esporta Video Educativi per i Pazienti
Genera i tuoi video educativi personalizzati per i pazienti e esportali facilmente in vari formati per una condivisione senza problemi.

Casi d'Uso

Migliora l'Aderenza dei Pazienti ai Programmi di Esercizi

Migliora il coinvolgimento e l'aderenza dei pazienti ai programmi di esercizi a casa attraverso video istruttivi personalizzati e coinvolgenti generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi per la fisioterapia?

HeyGen funge da potente generatore di video per la fisioterapia, consentendo ai clinici di produrre rapidamente video educativi coinvolgenti per i pazienti. Utilizzando avatar AI e template predefiniti, HeyGen semplifica la creazione di materiali essenziali per la comunicazione con i pazienti per vari esercizi di riabilitazione.

Posso personalizzare i programmi di esercizi a casa con il video maker di HeyGen?

Assolutamente, lo strumento video AI di HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi programmi di esercizi a casa. Puoi personalizzare i video, incorporare il branding professionale con il tuo logo e creare contenuti modificabili su misura per le esigenze specifiche di ogni paziente, migliorando l'aderenza del paziente.

Quali funzionalità offre HeyGen per la creazione efficiente di script video?

HeyGen trasforma il tuo script in un video dinamico utilizzando avanzate capacità di testo-a-video, complete di voci narranti naturali e sottotitoli. Questo processo di generazione video end-to-end assicura un flusso di lavoro senza intoppi ed efficiente per la creazione di demo di fisioterapia di alta qualità.

HeyGen è adatto per creare vari contenuti di fisioterapia?

Sì, HeyGen è uno strumento video AI versatile progettato per essere il tuo generatore di video per la fisioterapia completo. Consente ai clinici di generare una vasta gamma di contenuti, da demo dettagliate per i pazienti e video istruttivi a programmi di esercizi a casa personalizzati, migliorando la comprensione e la comunicazione con i pazienti.

